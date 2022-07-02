【俄烏戰爭】俄烏因羅宋湯再起爭執 扎哈羅娃懟烏官員：我們的羅宋湯無需保護

俄烏關係因羅宋湯再起風波。綜合俄羅斯塔斯社、《消息報》、《俄羅斯報》等媒體報道，聯合國教科文組織7月1日發布新聞公報稱，該組織保護非物質文化遺產政府間委員會當天決定將「烏克蘭羅宋湯」列入《急需保護的非物質文化遺產名錄》。對於這一消息，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃與烏克蘭文化和信息政策部部長亞歷山大•特卡琴科，隨後在社交媒體Telegram「互動」起來。

聯合國教科文組織當天發布的新聞公報稱，「羅宋湯是烏克蘭家庭和社區生活不可或缺的一部分……由於戰爭仍在持續以及其對這一傳統產生的負面影響，烏克蘭要求政府間委員會成員根據相關規定和流程，加快審查關於將紅菜湯列入《急需保護的非物質文化遺產名錄》的提名文件。該委員會今天批准了這項清單」。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

對於這一消息，烏克蘭文化和信息政策部部長特卡琴科在Telegram發文稱，「關於羅宋湯的鬥爭在戰爭（俄烏衝突）爆發前就已開始，無論扎哈羅娃多少次稱「關於這道菜的烹飪書被禁，這道菜的菜譜保密且禁止烹飪（羅宋湯）。總之，我們的羅宋湯被說成是「極端主義和納粹主義的體現」，這種「極端主義的體現」如今被正式認定為烏克蘭菜，正式受聯合國教科文組織保護」。他還稱，要跟其他國家分享羅宋湯的菜譜。

【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要

【失物認領】Uber香港公布2022年失物認領指數 列舉10大最常見失物 18區邊區居民最「大頭蝦」？【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

紅菜湯在中國叫羅宋湯，羅宋即俄羅斯，源自早年上海的洋涇浜英語。圍繞紅菜湯的起源，烏克蘭和俄羅斯鬧得不可開交，其實是烏克蘭人的身份認同和地緣政治之爭。蘇聯解體後，烏克蘭一直在推行「去俄羅斯化」。比如大力推廣烏克蘭語，將其定為官方語言，街頭設施，公共建築、廣告、標語也紛紛去除俄語的痕迹，取而代之的是烏克蘭語。烏克蘭和俄羅斯因為克里米亞問題起衝突之後，烏克蘭的去俄羅斯化進程進一步加速。在這一背景下，烏克蘭人更看重自己的民族身份，更強調本民族的文化、習俗、傳統等。然而事實上，這個國家在歷史上大部分時間與俄羅斯關係密切。

烏克蘭和俄羅斯在歷史上有數百年的交集，文化、習俗等多方面早已如羅宋湯裏的肉和薯仔一樣融為一體，想要分得清清楚楚，恐怕很難。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：袁曉萱