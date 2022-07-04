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【銀團貸款】渣打李彝安：內房暫難獲無抵押銀團貸款　料相關交易需時重返市場

Hot Talk 10:30 2022/07/04

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渣打大中華及北亞地區銀團籌組業務主管李彝安指，內房現時要取得無抵押銀團貸款較為困難。

內地房企於債務危機下融資壓力沉重，渣打大中華及北亞地區銀團籌組業務主管李彝安指，內房現時要取得無抵押銀團貸款較困難。至於整體銀團貸款（Syndicated loan）市場方面，他透露上半年市況變化導致大中華區整體銀團貸款金額按年挫17％，惟該行上半年的銀團貸款交易，按宗數計已接近去年全年。

與雙邊商業貸款不同，銀團貸款並非由一間銀行向單一企業提供單筆貸款之全數金額，而是由多間以銀行為主的金融機構，共同向企業提供一筆大額貸款。路透Refinitiv數據顯示，大中華區2017至2020年期間，銀團貸款每年市場規模穩定維持在2500至2600餘億美元之間，李彝安指去年因疫情稍緩令企業貸款需求有所釋放，令區內銀團貸款規模突破3000億美元。

中港銀團貸款下半年則平穩至輕微反彈

然而，整體銀團貸款市場今年上半年受加息、通脹、地緣政治、疫情封城等因素影響，李彝安指大中華區需求相對去年同期遜色，中港市場貸款額今年上半年較去年同期錄17％跌幅，今年下半年則料按年平穩至輕微反彈，但不排除在中央的經濟支持政策下，內地企業銀團貸款需求會有反彈。他續指，渣打今年上半年銀團貸款交易宗數已接近去年全年，但因期內大宗貸款不多，故貸款額未能媲美去年同期。

被問到內房融資近況，李彝安直言內地房企現時要取得無抵押銀團貸款較困難；至於以土地等資產進行的有抵押內房貸款則「勉強可做到」，但宗數也不多，這類交易今年更見罕有，今年暫時未有見到「真正有意義上新的deal（交易）出到來」。他預期，隨著內地政策對經濟提供支持，內房行業經過一段時間的改善後，相關銀團貸款交易可望重臨。

本港銀團貸款市場客戶以內地企業為主，李彝安解釋是由於本港市場的美元貸款利率以往相對低於內地，但隨著港息跟隨美息上調，中港貸款息差收窄，李彝安料部份內地企業客戶未來可能會回流內地借貸。惟他相信本港仍具市場優勢，因本港銀團貸款相對有較多外資行參與，在港借貸有助內地企業與外資行建立商業關係。

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