【美股分析】金融市場知名人士El-Erian表示 流動性蒸發是市場面臨的最大風險

金融市場知名人士Mohamed El-Erian表示，鑒於有迹象顯示資本變得更加昂貴且難以獲取，流動性的潛在蒸發對全球市場和經濟體構成了巨大風險。

「我非常擔心的一項風險是流動性風險，」 El-Erian周五（7月1日）表示。 「我們開始看到市場被資金拒之門外。6月的發行量非常低。企業要麼不願要麼不能再融資。」

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Mohamed El-Erian表示，在近期債券發行放緩之後，他認為市場面臨潛在的流動性風險。

以美國高收益債券市場為例，該市場在6月份遭遇了2020年3月疫情爆發以來的最大月度跌幅，收益率以及收益率差躍升至2年高點。波動性和借債成本上升迫使借款人遠離市場。

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數據顯示，上個季度，垃圾債券發行降至250億美元，是至少2006年以來同期最低， 6月發行量為100億美元，為2010年以來同期最低。

「我們需要關注發行，確保不會凍結。」 El-Erian說。

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編輯：袁曉萱