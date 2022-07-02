【美股消息】美股延續昨日跌勢 道指跌逾160點

美股周五（7月1日）午盤走低，道指跌逾160點。投資者繼續關注擔心通脹飇升、聯儲局激進加息立場以及經濟衰退等焦點問題。美國6月ISM製造業PMI低於預期。

道指跌163.00點，跌幅為0.53%，報30612.43點；納指跌61.34點，跌幅為0.56%，報10967.40點；標普500指數跌18.24點，跌幅為0.48%，報3767.14點。

對經濟衰退與通脹失控的擔憂交織影響，使風險資產周五繼續成為拋售的目標。鑒於聯儲局官員重申堅決要讓物價漲幅回到2%的目標水平，投資者正在評估激進加息可能對經濟的衝擊。

周四（6月30日）是第二季度和上半年的最後一個交易日。在第二季度，標普500指數下跌了16%，創2020年3月以來的最大季度跌幅。今年上半年，該指數下跌了20.6%，創1970年以來的最大同期跌幅。對比1月初的近期高位，目前標普500指數已下跌了21%以上，已進入熊市。

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道指和納指也未能幸免。道指在第二季度下跌了11.3%，上半年跌幅超15%。

納指在第二季度下跌了22.4%，創2008年以來的最大季度跌幅。今年上半年，納指下跌了29.5%。對比去年11月創造的歷史高位，納指已下跌32%，仍深陷熊市區域。

今年上半年美股大幅下跌的同時，美股投資者一直在努力應對不斷飇升的通脹壓力與聯儲局激進加息的預期。周四公布的5月核心個人消費支出（PCE）價格指數——聯儲局首選的通脹指標——同比增長4.7%，雖然略低於市場預期，但仍處在數10年來的高位。

聯儲局也加大了應對物價飇升的力度，在6月加息75個基點，為1994年以來最大幅度的加息行動。

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編輯：袁曉萱