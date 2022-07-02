【蘋果之父】Steve Jobs獲追頒總統自由勳章　為普通公民最高國家榮譽

美國總統拜登（Joe Biden）於周五公布17名總統自由勳章（Presidential Medal of Freedom）獲得者的名單，其中包括已故蘋果公司聯合創辦人喬布斯（Steve Jobs）。

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白宮的聲明中表示，喬布斯憑個人想像力和創造力所帶來的發明，已經並將繼續改變世界的交流方式，亦改變了電腦、音樂、電影等行業發展。白宮將於星期四頒獎。

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喬布斯於1975年與沃茲尼克（Stephen Wozniak）及韋恩（Ronald Gerald Wayne）共同創立蘋果公司，開發了首批主流個人電腦，之後於1985年從公司辭職。

喬布斯及後於1997年重返蘋果，並主導研發iPod和iPhone等產品。喬布斯還是彼思（Pixar）動畫公司的聯合創始人。喬布斯於2011年因胰腺癌去世，享年56歲。

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