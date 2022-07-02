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【蘋果之父】Steve Jobs獲追頒總統自由勳章　為普通公民最高國家榮譽

環球政經 17:24 2022/07/02

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美國總統拜登（Joe Biden）於周五公布17名總統自由勳章（Presidential Medal of Freedom）獲得者的名單，其中包括已故蘋果公司聯合創辦人喬布斯（Steve Jobs）。

同場加映：【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

白宮的聲明中表示，喬布斯憑個人想像力和創造力所帶來的發明，已經並將繼續改變世界的交流方式，亦改變了電腦、音樂、電影等行業發展。白宮將於星期四頒獎。

【宜居指數】今年「全球宜居指數」上榜亞太區城市大減 僅大阪及墨爾本榜上有名 即睇10個最宜居的城市排名【見下頁

    點擊圖片放大
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喬布斯於1975年與沃茲尼克（Stephen Wozniak）及韋恩（Ronald Gerald Wayne）共同創立蘋果公司，開發了首批主流個人電腦，之後於1985年從公司辭職。

喬布斯及後於1997年重返蘋果，並主導研發iPod和iPhone等產品。喬布斯還是彼思（Pixar）動畫公司的聯合創始人。喬布斯於2011年因胰腺癌去世，享年56歲。

同場加映：【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

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撰文 : 陳楚琨

產品 iPod 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple 經濟 拜登 美國 iPhone 白宮

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