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【火星探測】阿聯酋「希望號」火星探測器 傳回新一批科學數據助研究

環球政經 17:20 2022/07/02

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當地時間7月1日，阿聯酋航天局宣佈，「希望號」火星探測器傳回新一批科學數據，內容涉及對火星的極光覆蓋、太陽高能粒子、銀河宇宙射綫的最新觀測數據，以及包括對火星高空塵埃和雲層運動的科學觀測結果。

阿聯酋航天局表示，這些數據成果再次證明瞭「希望號」火星探測器具有高質量、高效率的科學探測能力，該探測器將繼續監測火星並傳回最新圖像和數據。

阿聯酋「希望號」火星探測器於2020年7月發射升空，於2021年3月進入科學軌道，隨後開始為期兩年的數據收集工作。

 

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編輯：袁曉萱

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