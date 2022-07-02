【網紅逝世】Minecraft YouTuber Technoblade死於癌症 享年 23 歲

Minecraft YouTuber Technoblade 去世，享年 23 歲，他的家人代表他發布的一段告別視頻證實死訊。

這段名為「so long nerds」並發布給他的 1,000 萬粉絲的視頻顯示，他的父親稱他為「令人

自豪的兒子。」這位美國互聯網名人通過直播和發布自己玩沙盒（The Sandbox）視頻遊戲的片段而聲名鵲起。

去年，Technoblade 向粉絲透露他被診斷出患有癌症。告別信是在他去世前幾個小時寫的，由他的父親宣讀，開頭是：「大家好，這裡是 Technoblade。如果你們在看這封信，即是代表我已經死了。」

他繼續透露，他的真名其實是亞歷克斯（Alex），回憶起他曾經惡作劇讓觀眾相信他的名字是戴夫（Dave）的時候。

他繼續說，「感謝大家多年的支持，如果我還有100條生命，我想我每次都會選擇再次成為 Technoblade，因為那是我一生中最快樂的歲月。」

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這位網上明星贏得了 Minecraft 錦標賽和眾多粉絲。他在 2 月份發布的一個籌款視頻中解釋說，他在患上疼痛後接受了化療、放療和保肢手術，右臂腫瘤。他死於惡性

肉瘤，這是一種罕見的骨和軟組織癌。

Alex在 2021 年 8 月披露了自己的癌症診斷結果，並解釋說他最初認為自己感受到的疼痛是由於過度遊戲導致的重複性壓力損傷。 在他的手臂腫脹後，他去了醫院，隨後被診斷出患有癌症。

Technoblade他直到最後都隱藏了自己的真實身份。 但他的網上頭像是一張加冕豬的照片。

他的 YouTube 頻道有 1,080 萬訂閱者，他的簡歷中寫道：「我玩電子遊戲太多了。我可能不是最好的，但我確實手肘發燙。」

他父親解釋，他已故兒子的商品網上訂單的一部分收益現在將用於慈善事業。

視頻以他家人的書面聲明結束。

Minecraft 允許玩家通過挖洞收集積木，在富有想像力的虛擬景觀中創造自己的體驗。

該遊戲的最新更新已用於幫助孩子們探索和發展他們的職業技能和知識，並為洪水等現實世界問題找到解決方案。

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編輯：袁曉萱