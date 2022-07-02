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【加密貨幣】Meta結束餘下加密貨幣項目　加密貨幣錢包Novi將在9月關閉

環球政經 16:51 2022/07/02

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Facebook曾於2019年推出的加密貨幣項目「臉書幣」（Facebook Coin）Diem 計畫（最初名為Libra），繼今年1月出售資產給 Silvergate 並宣布解散，近日該項目的剩餘部分也將正式結束。Meta在其Novi的網站上公布，該服務將於9月1日停止服務。

同場加映：【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

Novi是使用Meta自己的加密貨幣錢包提供轉帳服務。該公司在網站上表示，Novi應用程序和WhatsApp上的Novi都將停止使用。

Novi稱，用戶由7月21日起，將無法再向他們的帳戶增值，建議盡快提取餘額。在測試期結束後，用戶將無法訪問其交易歷史記錄或其他數據。

【下半年展望】 星展重申恒指目標24600點 另薦10隻首選股（附目標價）【見下頁

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Meta發言人在一封電子郵件中表示，該公司確實計劃在未來產品中使用Novi的技術，例如在其元宇宙項目中。

同場加映：【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

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撰文 : 陳楚琨

虛擬貨幣 元宇宙 Meta 產品 Facebook WhatsApp

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