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歐元區6月通脹率達8.6%創25年新高　歐洲央行擬加息為11年來首次

環球政經 16:22 2022/07/02

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綜合外媒報道，歐元區19國的通脹率達到8.6% ，為25年以來的新高，通脹率高企的共中一個原因，是由於俄烏戰爭導致能源及食品價格上漲。

同場加映：【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

歐盟統計局（Eurostat）於7月1日公布的最新數據顯示，歐元區6月的年通脹率已經超過了5月份的8.1%，處於1997年有記錄以來的最高水平。當中能源價格飆升41.9% ，食品、酒類和煙草價格上漲8.9% ，漲幅均高於5月記錄。

【新股IPO】天潤雲2167首日掛牌收市報12.84元  微跌1仙【見下頁

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從去年開始，歐元區的通貨膨脹率每月都在刷新紀錄。報導分析稱，由於俄烏衝突對全球能源供應的影響，歐元區3.43億人口的生活成本越來越高。

而為了應對不斷飆升的消費價格，歐洲央行（ECB）計劃在本月進行11年來的首次加息，並將在9月份再次加息。

同場加映：【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

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撰文 : 陳楚琨

能源供應 戰爭 經濟 歐洲 加息 歐洲央行 通脹 歐元

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