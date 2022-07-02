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【億萬富豪】全球首500名富豪上半年財富縮水11萬億　千億富豪僅剩4人　首富Tesla馬斯克身家縮水多少？

股市 16:10 2022/07/02

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全球500名富豪上半年財富縮水11萬億　千億富豪僅剩4人　首富Tesla馬斯克身家縮水多少？

2022年上半年已過，環球股市經歷劇烈震盪，其中，標指累跌逾2成，全球億萬富豪的財富也大幅縮水。據彭博統計，2022年上半年全球首500位的富豪總計損失了1.4萬億美元（約10.98萬億港元）的財富，為富豪榜6個月計的縮水規模最大。而財富超過1000億美元（約7846.36億港元）的富豪，由今年初的10人，減至只有4人。

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）的財富縮水近620億美元（約4864.74億港元），Amazon（美：AMZN）創始人貝索斯（Jeff Bezos）縮水約630億美元（約4943.21億港元），Meta（美：META）創始人朱克伯格（Mark Elliot Zuckerberg）的淨資產亦減少了一半以上。

今年各央行貨幣政策逆轉，由寬鬆轉向緊縮，加上面對通脹壓力、加息等，環球風險資產受到衝擊，加密貨幣價格暴跌，令環球富豪的財富迅速縮水。

雖然財富減少，不過，馬斯克仍以2085億美元的資產規模坐穩全球首富的寶座。貝索斯以財富淨值1296億美元緊隨其後，法國首富、LVMH行政總裁Bernard Arnault則以1287億美元位列第三，第四為比爾蓋茲，財富淨值為1148億美元。

而朱克伯格目前以600億美元的資產規模位列第17位，不再是1000億美元的富豪。

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