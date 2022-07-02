【可換電5G機】三星5G三防智能手機　Galaxy XCover6 Pro達IP68等級

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【華為新品牌】華為推出「華為影像 XMAGE」品牌 聚焦新手機拍攝技術創新
三星的軍用級三防（防水、防塵、抗震）Galaxy XCover系列智能手機在市場上一直鮮有同類型競爭對手，因此備受關注。三星日前發布的Galaxy XCover 6 Pro，防水防塵等級更達到IP68，設有換電功能，只要打開Galaxy XCover 6 Pro機背即可換電。
Galaxy XCover 6 Pro配備6.6吋FHD+解像度屏幕，120Hz屏幕刷新率，支援指紋辨識及面部識別，也可戴手套或在雨中觸控操作。另通過MIL-STD 810H軍用標準認證，可在極端嚴苛的環境正常使用。
相機方面，設有13MP自拍鏡頭、50MP主相機、8MP 超廣角鏡頭。
Galaxy XCover 6 Pro規格一覽：
|處理器
|Qualcomm Snapdragon 778G
|儲存容量
|
|預載系統
|Android 12
|電池容量
|4,050mAh（可換電）
|屏幕
|
|其他
|
Galaxy XCover 6 Pro由7月起，於歐洲、亞洲和中東等市場發售，惟定價尚待官方公布。
責任編輯：張寶燕
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