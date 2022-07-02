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【可換電5G機】三星5G三防智能手機 Galaxy XCover6 Pro達IP68等級

科技 15:08 2022/07/02

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三星的軍用級三防（防水、防塵、抗震）Galaxy Xcover系列智能手機在市場上一直鮮有同類型競爭對手，因此備受關注。三星日前發布的Galaxy XCover 6 Pro，防水防塵等級更達到IP68，設有換電功能，只要打開Galaxy XCover 6 Pro機背即可換電。

Galaxy XCover 6 Pro配備6.6吋FHD+解像度屏幕，120Hz屏幕刷新率，支援指紋辨識及面部識別，也可戴手套或在雨中觸控操作。另通過MIL-STD 810H軍用標準認證，可在極端嚴苛的環境正常使用。

相機方面，設有13MP自拍鏡頭、50MP主相機、8MP 超廣角鏡頭。

Galaxy XCover 6 Pro規格一覽：

處理器 Qualcomm Snapdragon 778G
儲存容量
  • 6GB RAM
  • 128GB儲存
  • 支援最高1TB microSD擴充
預載系統 Android 12
電池容量 4,050mAh（可換電）
屏幕
  • 6.6吋FHD+解像度屏幕
  • 120Hz屏幕刷新率
其他
  • 4個Android版本升級，5年保安更新
  • Wi-Fi 6E
  • USB-C、POGO接點充電
  • 設有兩個自訂功能實體按鈕
  • 支援Samsung Dex功能

Galaxy XCover 6 Pro由7月起，於歐洲、亞洲和中東等市場發售，惟定價尚待官方公布。

責任編輯：張寶燕

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