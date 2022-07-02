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【iM專訪】RubberBand前團員藝深談香港流行樂界　寄語年輕人入行前裝備自己

理財智慧 15:47 2022/07/02

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近年香港音樂圈新人輩出，似乎為沉寂多年的樂壇泛起一絲絲漣漪。香港樂壇到底是已死，是涅槃重生，還是迴光反照，似乎無人知曉，但在大眾議論之時，背後總是有人默默出一分力，希望能夠將「廣東歌」再次名揚四方。RubberBand前鍵琴手藝深（前稱藝琛）很早就以音樂為志業，雖經歷過退團，但其創作生涯並無間斷。機緣巧合下，他更成為本港着名音樂監製伍樂城所開辦的伯樂音樂學院導師。他接受訪問坦言，香港音樂業界非常殘酷，寄語想入行的年輕人，要裝備好自己，有一定的能力才能脫穎而出。

對一件事產生興趣，可以是緣份，也可以是天份，對於藝深而言或者兩者都有。他說阿姨、舅父都是音樂人，他們涉獵的是中樂，所以自小就常在家中見到他們合奏。雖然受到中樂薰陶，但他卻被別人台上彈鋼琴的身影給折服，在小學三年級時，央求母親讓他學鋼琴。藝深笑言，小學時的他非常頑皮，「每星期都被記缺點或小過，那年學校的禮堂的玻璃，基本上都被我用足球踢爛。但音樂讓我找到表達的方法，開始學音樂後就變乖了。」

但到真正決定踏上音樂之路，卻是源於在銀行工作的經驗。藝深透露，自己曾在銀行上班，但當時卻是每天連起床都覺得辛苦，「總之我就覺得自己不適合那個世界，就更積極去尋找其他方向。」可能有人覺得靠音樂謀生很天真，但藝深卻又相當實際。他表示，想要以音樂維生最大的問題，是如何踏出第一步入行，「這個行業不似其他工種，有很多正常渠道見工然後入行，這個過程是需要時間去經營的。」於是在以在RubberBand成員身份出道前，他早就是唱片公司的作曲家。

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藝深指，為了進入音樂圈，他將自己作品製成Demo（唱片樣本），再透過不同渠道聯絡唱片公司，只為推薦自己的創作，可惜大部分都石沉大海。藝深自嘲：「有幾多個童話故事是成功的？」不過他就是成功的那一人。他提到直到某日，有人致電給他，對方在電話中說是「星工廠」的人，他們的老闆許愿想要見藝深。當時許愿與林憶蓮合作，而「星工廠」算是頗有規模的唱片公司。藝深指自己當時相當驚訝，接到消息後他到到公司與許愿見面，之後就加入「星工廠」成為其中一名作曲家。

由幕後走到幕前，故事大抵相似。藝深提到，RubberBand的低音結他手阿偉是其小學同學，中學時兩人一起學結他，更共同組成樂隊。後來陸續認識了RubberBand其他成員：鼓手泥鯭、結他手阿正，以及主音6號，五人組成了RubberBand後，一心想要發行屬於自己的音樂。他提到，約2005年自己已在「星工廠」工作2、3年，於是他又以同一方式，拿着RubberBand的Demo到處毛遂自薦。

不過當年RubberBand卻因不夠「搖滾」而被人看輕。「當時沒有人對我們有興趣，可以說基本上所有人都拒絕了我們。因為他們覺得樂隊就一定要是硬式搖滾（Hard Rock）。當時主流有兩隊樂隊，即太極及Beyond都是以搖滾為主，但我們的並非以搖滾為主，我們的都是比較chill（放鬆），以Funk（放克音樂）為主，但當時香港沒有我們這種音樂類型，所以有人會認為樂隊不是我們這種。」

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直到後來，藝深有天晚上就與阿正聊天，說道「我覺得阿Mark（雷頌德）是個好人，雖然我不認識他，但直覺覺得他是個好人，可以（將Demo）拿給阿Mark。」後來，雷頌德就將RubberBand的Demo拿給著名藝人經理人黃柏高（Paco），黃柏高於是簽下他們成為金牌大風藝人，順理成章出道。

回望過去似是雲淡風輕，但由默默無名到獲人賞識，期間必然要面對不同的困難，他笑稱：「沒有錢算不算是個困難？」。他認為面對困難有很多，經濟是其中一項。「當你入行收入不多且不穩定，的確需要找方法熬過這段日子。另一個問題是要如何提升（upgrade）自己，音樂圈很現實的，不論你學歷有多高，有何背景，都不相干，而是要作品夠好，才能在業界繼續生存下去。聽眾喜歡，這才是你的價值。」

藝深在訪問中一直強調，想要在香港音樂圈闖出名堂，再站穩腳步，裝備好自己，擁有一定的實力是最重要的。他亦指出，香港對於流行音樂行業一直有個地方為人詬病。「我一直都覺得香港的唱片業，他們從來無認真培育人才，這是我覺得這個行業非常失敗的一點。從事創意工業，卻最不在意的是培養人才，只是想到如何『搾乾』他們，這是非常不健康的。所以如果我有機會貢獻自己的知識，與後輩或是有志之士分享，是一項應該要做的事。」

他更提到，本地大學音樂系課程設計，相對傳統音樂佔的比重較多，惟事實上創作流行音樂並不簡單，「其實在流行音樂，如製作、混音、錄音、編曲、作曲，甚至是流行音樂的彈奏技巧，在傳統的學院裡面都沒有訓練。我永遠都覺得做創意工業或者要培育人才，後天的教育配套是不可缺少的。學生如何吸收到高質素的知識，以及有個完善的設備、教育配套，才可令到你在最短時間，最有效益地學習。」

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所以是因為想要春風化雨，才會加入伯樂音樂學院成為導師嗎？藝深自言不敢當，只是他與伍樂城頗有淵源。原來伍樂城都是由「星工廠」出身，而藝深首個發行的作品，歌曲監製就是伍樂城。直到後來有一次聚會，兩人偶然遇見，言談間伍樂城問藝深會否有興趣加入伯樂，藝深亦很快爽快就答應了，亦是有這次遇見，今日的藝深才會教人製作歌曲。

當上導師後，藝深指自己有兩個得着，一是能夠接觸更多不同的人，「特別是年輕人，去了解他們都聽些甚麼音樂，去了解他們的心態、生活是怎樣，變相我自己都有所得益。」另一件事就是教學相長，他說這幾年教學他將自己會的事重新整理一次，「以前沒有教學時，懂得的事沒有那麼具體，因為要教授別人，就需要重新組織，我自己都有得着。」

年輕人珍貴之處，在於充滿可能性，如果要為有意入行的年輕人作出建議，藝深仍是那句「裝備好自己」。他一再強調，「有理想只是第一步，一定要想辦法裝備自己，令到你有足夠能力，進入專業的行業，而非只是玩票性質。行內的確有很多專業知識需要認識，如何編曲、和弦、專業的彈奏技巧、錄音、混音等，這些都要真正去學習。不過說真的，這個行業非常殘酷，有很多很厲害的人，他們不論是能力、音樂上、製作的技巧，或是創意力都很有能力，亦因此「不夠好」就很難生存。所以最重要的是裝備自己，學習專業的知識。」

＊以上內容輯錄自第765期《iMoney》Focus。

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攝影：彭大偉

記者：陳楚琨

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