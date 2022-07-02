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回歸25年 本港5大股王逐個捉

股樓投資 15:43 2022/07/02

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本港回歸至今25年，期間為股民帶來龐大回報的股王亦改朝換代。隨著大量中資企業踴躍來港上市，中資股亦逐漸取代本地股主導港股市場。另一方面，2008年的環球金融海嘯令滙豐控股（00005）當時元氣大傷，失落一代股王寶座。取而代之的，是內地科網企業騰訊控股（00700）。以通訊軟件QQ及網上遊戲起家的騰訊，憑藉《王者榮耀》系列作品大受全球玩家歡迎，以及圍繞自家研發的通訊軟件微信打造生活生態圈，盈利連續多年大幅增長，一躍成為全球市值最高的企業之一。突如其來的疫情推動宅經濟，去年2月騰訊曾抵775.5元的歷史新高。以2004年上市價3.7元及2014年股份1拆5計算，累積升幅曾逾1,000倍！

一文看盡騰訊京東季績後 大行最新評級和目標價  詳情請看【下一頁

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惟好景不常，內地掀起針對科網業巨頭的監管風暴，騰訊亦不能倖免業績放緩而從高位滑落，股王光芒隨之褪色。加上該股長期大股東南非傳媒集團Naspers突預告會持續減持，為騰訊短期內的股價走向添上不明朗因素。惟以現價計，騰訊上市以來的累積升幅仍達477倍，屬一個優異成績。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

新能源板塊受惠政策紅利下，亦出產不少百倍股。2002年上市，獲股神巴菲特慧眼入股的新能源汽車商比亞迪（01211），若以上市價10.95元和2008年派發紅股計算，上市至今累升107倍。內地鼓勵天然氣消費以解決空氣污染問題，2001年在創業板掛牌的民營燃氣產銷商新奧能源（02688）亦累升111倍，更於去年成為藍籌一員。

【下半年展望】凱基溫傑：恒指下半年最樂觀25000 推介6精選股 3大投資主題（附買入價及目標價） 詳情請看【下一頁

本地股回歸後亦出現個別贏家，中資企業及中概股接連在港上市，加上滬港通和深港通相繼出台推動北水投資港股，截至5月本港現貨市場日均成交額增至1,356億元。貴為最大贏家的港交所（00388）由2000年以3.88元上市至今，累升98倍。疫情推動家居用品需求，大型電動工具生產商創科實業（00669）計入2004年拆股，回歸至今累升逾百倍，和港交所同屬回歸後的本地股王。

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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