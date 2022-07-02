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【香港故宮】受八號風球影響博物館今暫停開放　一文看清訪客安排

理財智慧 12:54 2022/07/02

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香港故宮文化博物館本於今日（2日）對外開放，惟因「打颱風」而須暫停至明日開放。館方表示，明日將延長博物館開放時間，提早至上午9時開館，閉館時間則延後至晚上9時。

同場加映：【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

館方表示，已購買於7月2日入場門票的訪客，原訂上午10時和11時入場的訪客，可使用原有門票，於7月3日上午9時或原有時段入場參觀。而持有7月2日中午12時或之後入場時段門票的訪客，可於原有時段或下午4時後入場。

而已購買7月3日入場門票的訪客，只需依照原訂安排，於門票入場時間開始一小時內進場。

【下半年展望】 星展重申恒指目標24600點 另薦10隻首選股（附目標價）【見下頁

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如果7月3日已有安排的人士亦不怕門票作廢，未經使用的門票有效期，將由受天氣影響當天起計延長180日(不適用於星期三免費標準門票)，毋須急於7月3日入場參觀。持票人士可使用原有門票，於有效期內的任何一日、於門票原訂的同一時段入場參觀。訪客如於星期三進場將不獲退回門票差價。

同場加映：【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

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撰文 : 陳楚琨

故宮文化博物館 門票 故宮 文娛藝術 博物館 香港 颱風

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