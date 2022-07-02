【李小加回顧】李小加憶述互聯互通方案在餐巾紙上寫下　現時香港扮演三重角色

▲ 李小加憶述互聯互通方案在餐巾紙上寫下 現時香港扮演三重角色

前任港交所 （00388） 行政總裁李小加近期接受中國基金報訪問時回憶執掌港交所的往事，並表示當今的香港應該扮演三重角色：第一、是幫助內地居民實現全球資產配置；第二、是幫助中外投資者離岸管理在岸投資風險；第三、是逐步幫助中國實現商品和貨幣的國際定價。香港過去一直在這三個方面努力，未來會取得更大的進步。

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互聯互通是在「一張餐巾紙上寫下了方案」

李小加形容，2000年後，打通中港兩地市場是「我們這一代金融人的一個夢想」，但卻出現了矛盾，達成上述目標必須走市場化道路，不能對交易設太多限制，否則兩地的聯通就成了擺設，另一方面，中國的資本項還沒有完全放開，匯率和利率也沒有完全放開。聯通需要避免資本跨境流動帶來的頻繁的資金大進大出，這是滬港通當時面臨的最核心的問題。

李小加回憶，經過長時間的苦思冥想，與時任上交所理事長桂敏傑一起最終找到了一個辦法。「印像中，我和桂敏傑當時在深圳的一個小茶館裡討論怎麼解決這對矛盾，最終在一張餐巾紙上寫下了方案。」

滬港通於2014年11月開通、深港通於2016年啟動。問及股票互聯互通機制對A股和港股最大的影響，李小加指，最重要的影響是兩邊投資理念的碰撞，形容互聯互通機制有點像長江入海口和東海入海口。「海水和淡水相互交匯區的魚，通常具有特殊的技能：它既可以在淡水里存活，也能在鹹水裡面存活，擁有更強勁的生命力。」

「海外的市場是非常多元的市場，有美國、歐洲、日本等各國的錢在參與，如同大海一樣。內地市場目前還比較接近淡水，它是比較同質的水。但中國作為一個大經濟體，最終我們的市場會走向世界，世界也會走進中國。股票互聯互通是這個大趨勢的一小步。」

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他又指，滬港通和深港通關乎現貨交易。伴隨著現貨交易，一般需要有期貨進行風險管控和對沖。「一個市場如果只有現貨沒有期貨，它是不完整的。」滬港通、深港通背後大量的國際投資者，需要有期貨產品對沖風險，可是內地的期貨市場本身還沒有開放，互聯互通也沒有把期貨包括在裡邊。既然在岸不能做，離岸市場就應該有期貨產品讓國際投資者用於管理風險。

李小加形容，在新加坡交易所推出A股股指期貨之後，港交所等了16年，終於在監管充分溝通後推出了新的A股股指期貨。但認為慢一點推出不一定是壞事。

錯過一整個時代潮流不可接受

提到當年港交所的上市規則改革，並促成沒有盈利的公司可上市。李小加指出交易所永遠要在保護中小投資者和創新之間權衡，不容易說清。保護投資者推到極端就是什麼都不讓他幹，這樣他就不會有任何損失，但這是荒謬的。如果為了保護投資者一味墨守成規，不往前走，這是不行的。

「眼看著阿里巴巴這樣的企業離開，我們是很難受的。對於交易所來說，錯失一家企業不可怕，但是如果錯過一整個時代潮流，那是我們不能接受的。」

他又形容讓沒有盈利的公司也是可以上市交易，是抱著試一試的態度，而如今，香港變成了這個世界上第二大生物科技上市市場。

他亦提到，把上市標準交代得很清晰，客觀上符合標準了，誰願意先上，誰就先上，以後成功了那就成功了，失敗了就失敗了。但如果一隻有形的手在背後控制，最後市場成為一地雞毛，那麼，大家對市場的信任會蕩然無存。

「香港這個市場應該是高度市場化的。一個監管者，你可以把欺詐管住，把信息披露管住，但是，你不要在市場上決定誰贏誰輸。」

港交所於2012年斥167億元收購倫敦金屬交易所（LME），李小加指，大宗商品對中國經濟發展的影響重大。但是，由於歷史原因以及很多商品產地不在中國，中國未掌握商品的定價權。如果不能定價，永遠作為價格的接受者卻不是製定者，這是不利的。要擁有影響定價規則的能力，最好的辦法就是買一個商品交易所。

「交易所是全世界極其稀有的一種基礎設施，買一個少一個，所以，能抓一個算一個。現在回頭看，收購LME不僅有戰略意義，目前也是一個較為成功的商業機構。」

美國洲際交易所（ICE）當時有給LME一個收購的邀約，李小加指，聽到了消息，就想著去「截和」，雖不是容易的事，但必須奪下來。他又回憶道，曾對ICE的老闆說「咱別爭了，我永遠會比你多付一塊錢」。

香港只有國際性的股票市場不足夠

另外，李小加指，香港的股票市場已經具有全球競爭力，但是，單有國際性的股票市場還不夠。真正的國際金融中心還需要債券市場、貨幣市場、黃金市場、大宗商品市場，未來還需要數據市場、虛擬資產市場。「背靠中國這個巨大的經濟體，香港責無旁貸，未來要把這些市場做起來」。

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