【游泳機械人】僅手機大小！NASA研游泳機械人　助外星海洋勘探

美國太空總署（NASA）為了在氣態巨行星（gas giant）的地下海洋尋找地球以外生命，宣布向旗下項目提供資金，開發體積如智能手機般的微型游泳機械人「SWIM機械人」，以探索在外星海洋的生命跡象。

NASA專家指出，使用「一隊智能手機大小的游泳機械人」可進行近距離勘探，為這些微型游泳機械人擬定的任務亦相當有趣、創新。

據悉，科學家們長期以來假設，基本上都是大冰球的木星衛星Europa和土星衛星Enceladus，在厚厚的冰凍外殼下有全球海洋，這些水域的條件更可能孕育外星生命。是次任務當中，NASA會先將著陸器降落在這些衛星的冰殼上，並部署探測器，利用其核電池的熱量融化一條隧道，穿過冰層到達海洋。到達之後，探測器將釋放大約50個「SWIM機械人」，開始獨立探索寒冷水域。

【機械人應用】美國職業棒球大聯盟引入機械人裁判 2024年登場

【AI人臉辨識】Google軟件工程師開發AI平台 臉部辨識二戰大屠殺照片臉孔

僅12厘米長 實時測量溫度鹽度

「SWIM機械人」長約12厘米，配備推進系統、機載電腦、超聲波通信，以及一套溫度、鹽度、酸度、壓力和化學品的傳感器。「SWIM機械人」亦可以像魚群一樣在水中移動，與表面的登陸器組件進行通訊，後者將作為中間工作站，將機械人的數據傳返地球，並將任務小組的新指令傳遞予機械人。



▲ 是次任務當中，NASA會先將著陸器降落在這些衛星的冰殼上，並部署探測器，利用其核電池的熱量融化一條隧道，穿過冰層到達海洋。到達之後，探測器將釋放大約50個「SWIM機械人」，開始獨立探索寒冷水域。 ▼ 點擊圖片放大

這些機械人可收集數據以尋找生命的生物標誌物。並且可以比較位於隊頭和隊尾的機械人讀數，實時測量溫度或鹽度等的坡度。

該項目稱作「獨立微型游泳器傳感」(SWIM)，是NASA創新先進概念（NIAC）項目的一部分。而來自美國NASAJPL的設計者Ethan Schaler，已從NIAC獲得60萬美元（約471萬港元）第二階段資金繼續開發，計劃未來兩年內打造和測試機械人原型。

責任編輯：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：