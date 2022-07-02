【ESG】嘉里物流：目標10年內香港車隊全綫改用電動貨車　惟商用市場面對5大挑戰

▲ 嘉里物流：目標10年內香港車隊全綫改用電動貨車 惟商用市場面5大挑戰

電動車成為全球大趨勢，嘉里物流聯網 （00636） 初步投資300萬元在港發展電動貨車，5月起啟用。公司冀試行1年後擴大運送商品類別，目標未來10年內將香港車隊全部轉為電動貨車，但認為電動車在商用市場上面對5大挑戰。

電動車在香港商業市場應用尚未普及，嘉里物流認為箇中有5大原因，一、目前市面上商用電動車的充電站仍然不足；二、電動貨車裝載量上限為一噸，只屬柴油貨車三分之一；三、市面上較少維修服務，若電動貨車出現故障，維修需時較長；四​​、電動貨車的相關保險費亦較高；五、​​購買一架新電動貨車，由下單至送貨大約3個月至半年，所以全面投入新電動貨車仍存有困難。

電動貨車先運送高端商品

嘉里物流共購入了3架電動車，目前在港試行兩架電動貨車，完全充電後可行駛約200公里。第一階段試行先運送高端時尚商品，​​期望在約1年試行期後，將服務範疇擴至其他行業的客戶，例如快速時裝、食品和飲料。

相比柴油貨車，嘉里物流稱，電動貨車可節省約35%燃油成本，但鑑於電動貨車新引入香港市場，目前維修成本並未有確實估計。公司強調，投資回報率或成本都不是首要考慮。

在港初步投資300萬發展電動貨車

公司於香港的電動貨車初步投資額為300萬元，問及未來投資額，則指沒有在ESG範疇設定投資金額限制，將視乎市場及業務需要而定，以達至最終碳中和目標。

嘉里物流在香港有逾300架柴油貨車及3架混合動力貨車，目標是未來10年內將現有車隊轉變為電動貨車。至於其他城市，公司表示，暫時未有明確更換為電動車的計劃，僅稱在碳中和範疇持續投資。

另外，嘉里物流自去年第二季於新加坡啟用電動貨車，每年每輛減排4,200公斤。公司又指，​​由於電動車使用電操作，在全球面對能源危機下，能夠有效避免油價波動等問題。

記者：袁諾曦

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