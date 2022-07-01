【七一回歸】中銀香港總裁孫煜：習主席重要講話為香港未來發展指明方向

香港中資銀行業協會會長、中銀香港 （02388） 副董事長兼總裁孫煜表示，在香港回歸祖國25周年之際，國家主席習近平蒞臨香港並發表重要講話，充分體現了對香港的親切關懷和高度重視，給香港同胞極大鼓舞，為香港發展注入了強心劑。

孫煜表示，在香港實現由亂到治、處於由治及興的新起點上，習主席的重要講話為香港未來發展擘畫了藍圖、指明了方向。他引述習指「中央政府完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫」，這對於增強香港吸引力和競爭力、鞏固提升香港國際金融中心地位具有重要意義。

孫續指，中銀香港將與其他駐港中資銀行及金融同業一起，發揮自身優勢，積極推進人民幣國際化，大力發展跨境金融、綠色金融、普惠金融和金融科技，防範金融風險，助力鞏固提升香港國際金融中心地位。同時，積極履行社會責任，大力支持經濟發展和民生改善，支持北部都會區建設和國際創科中心建設，為香港不斷增強發展動能、切實排解民生憂難貢獻力量，為一國兩制實踐行穩致遠和香港長期繁榮穩定作出貢獻。

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