  • 28°C
香港時間 : 2022701日 (五) 22:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【七一回歸】中銀香港總裁孫煜：習主席重要講話為香港未來發展指明方向

股市 21:24 2022/07/01

分享：

分享：

香港中資銀行業協會會長、中銀香港 （02388） 副董事長兼總裁孫煜表示，在香港回歸祖國25周年之際，國家主席習近平蒞臨香港並發表重要講話，充分體現了對香港的親切關懷和高度重視，給香港同胞極大鼓舞，為香港發展注入了強心劑。

孫煜表示，在香港實現由亂到治、處於由治及興的新起點上，習主席的重要講話為香港未來發展擘畫了藍圖、指明了方向。他引述習指「中央政府完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫」，這對於增強香港吸引力和競爭力、鞏固提升香港國際金融中心地位具有重要意義。

孫續指，中銀香港將與其他駐港中資銀行及金融同業一起，發揮自身優勢，積極推進人民幣國際化，大力發展跨境金融、綠色金融、普惠金融和金融科技，防範金融風險，助力鞏固提升香港國際金融中心地位。同時，積極履行社會責任，大力支持經濟發展和民生改善，支持北部都會區建設和國際創科中心建設，為香港不斷增強發展動能、切實排解民生憂難貢獻力量，為一國兩制實踐行穩致遠和香港長期繁榮穩定作出貢獻。

相關文章：

【七一回歸】全國政協委員李民斌︰香港從來不乏發展機遇　打造穩定環境能創造廣闊發展空間

港股 七一回歸 中銀香港（02388） 習近平 國際金融中心 銀行 香港 人民幣國際化

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】俄最大銀行Sberbank：俄羅斯可能下周宣布買入人民幣

下一篇文章

【AAPL】日圓貶值＋通脹勁　日本iPhone 13加價19%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【商湯20】 AI股商湯暴瀉前夕　大戶早將百億大貨轉倉疑部署沽貨　軟銀、阿里巴巴疑牽涉在內？
【商湯20】 AI股商湯暴瀉前夕　大戶早將百億大貨轉倉疑部署沽貨　軟銀、阿里巴巴疑牽涉在內？
【AAPL】蘋果韓App Store開放第三方支付　堅持抽佣26%
【AAPL】蘋果韓App Store開放第三方支付　堅持抽佣26%
【TSMC】台積電傳遭三大客戶下調訂單　台股創1年半新低　美股盤前跌近4%
【TSMC】台積電傳遭三大客戶下調訂單　台股創1年半新低　美股盤前跌近4%
【美股市況】美滙突破105.5　道指跌200點　納指跌0.5%（不斷更新）
【美股市況】美滙突破105.5　道指跌200點　納指跌0.5%（不斷更新）
【風暴消息】八號烈風或暴風信號明早5時前維持　九巴日間路線晚上10時陸續開尾班車後停駛（不斷更新）
【風暴消息】八號烈風或暴風信號明早5時前維持　九巴日間路線晚上10時陸續開尾班車後停駛（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒指夜期收市轉升　漲54點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒指夜期收市轉升　漲54點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款