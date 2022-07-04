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【電動車】小鵬開市挫5%　6月交付按年升1.3倍至1.5萬輛　「蔚小理」中誰表現最勁？

股市 09:24 2022/07/04

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【電動車】小鵬6月交付按年升1.3倍至1.5萬輛　「蔚小理」中誰表現最勁？

小鵬汽車 （09868） 公布，6月交付15,295輛汽車，按年增長1.3倍，按月升51%，第二季小鵬汽車累計交付34,422輛，按年升98%。首6個月計，累計交付68,983輛汽車， 按年升1.24倍。

不過，小鵬今日開市先跌5.1%，報119.9元，理想 （02015） 跌2.9%，報148.4元，蔚來 （09866） 則平開，報172元。

於6月，小鵬P7交付8,045輛，小鵬P5交付5,598輛，小鵬G3系列交付1,652輛。

小鵬表示，計劃今年8月開展新旗艦G9 SUV的預訂，並於9月正式推出。公司亦計劃在獲得許可後，發布新的城市導航引導試點。

「蔚小理」交付表現比拼
  6月（按年變動） 第二季（按年變動）
小鵬汽車 （09868） 15,295（＋133%） 34,422（＋98%）
理想汽車 （02015） 13,024（＋68.9%） 28,687（＋63.2%）
蔚來汽車 （09866） 12,961（＋60.3%） 25,059（＋14.4%）

*重溫【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米、蒙牛乳業*

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港股 電動車 小鵬汽車－W（09868）
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