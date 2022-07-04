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【電動車】小鵬挫5%　6月交付按年升1.3倍至1.5萬輛、累計交付破20萬輛　「蔚小理」中誰表現最勁？

股市 12:23 2022/07/04

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【電動車】小鵬6月交付按年升1.3倍至1.5萬輛　「蔚小理」中誰表現最勁？

小鵬汽車 （09868） 公布，6月交付15,295輛汽車，按年增長1.3倍，按月升51%，第二季小鵬汽車累計交付34,422輛，按年升98%。首6個月計，累計交付68,983輛汽車， 按年升1.24倍。在中國造車新勢力品牌中，今年上半年交付量排列第一名。

不過，小鵬半日跌4.8%，報120.3元，理想 （02015） 跌1.2%，報151元，蔚來 （09866） 跌4%，報165元。

於6月，小鵬P7交付8,045輛，小鵬P5交付5,598輛，小鵬G3系列交付1,652輛。

自5月中旬恢復肇慶工廠的雙班生產以來，小鵬汽車交付規模進一步增長，歷史累計交付量在6月正式突破20萬輛。另外，小鵬又表示，計劃今年8月開展新旗艦G9 SUV的預訂，並於9月正式推出。公司亦計計劃將在獲得相關審批後發佈其最新的城市NGP導航輔助駕駛功能。

「蔚小理」交付表現比拼
  6月（按年變動） 第二季（按年變動）
小鵬汽車 （09868） 15,295（＋133%） 34,422（＋98%）
理想汽車 （02015） 13,024（＋68.9%） 28,687（＋63.2%）
蔚來汽車 （09866） 12,961（＋60.3%） 25,059（＋14.4%）

*重溫【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米、蒙牛乳業*

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港股 電動車 小鵬汽車－W（09868）
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