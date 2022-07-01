【電動汽車】美國汽車專家看淡Tesla 預計2025年其市佔僅剩11%

雖然全球電動車市場仍以Tesla馬首是瞻，其公司電動車目前基本上主導了市場，市佔來到驚人的70%，不過隨著愈來億多國際級車廠急起直追，Tesla的優勢恐怕無法持久維持，根據外媒報導，美國銀行汽車市場分析師 John Murphy在《汽車大戰》（Car Wars）年度預測報告指出，特斯拉電動車市占率將從占主導地位的70%，一口氣降到2025年11%。

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Murphy分析時指，到了2025年，全球各家車廠會推出約 135 款電動車，而通用汽車計劃2023~2026年美國市場推出17款新電動車，福特則有推6款，屆時Tesla在美國電動車市場的主導地位，可能被通用或福特取代，他更預測2025年通用和福特電動車市佔率將升至15%。報告亦估計到2025年，美國電動車年銷量將從2021年約40萬輛成長8倍，超過320萬輛。車商將在四年內推出約245款新車，將有60%新車是混合動力車。

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Murphy認為特斯拉沒有在領先基礎上擴大產品與投資組合，以跟上期他國際車廠和新創企業。而在過去10年，受惠於市場沒有太多競爭者，因此Tesla才能主導市場。

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記者：鄭日棱