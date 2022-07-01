【入境限制】東南亞國家持續放寬入境限制 泰國免隔離免通行證申報 印尼取消購買醫保要求

隨著與新冠病毒共存成為主流意見，不少國家相繼開放出入境限制，以吸引旅客，繼日本南韓等地之後，幾乎所有的東南亞國家也在取消入境限制。新冠疫苗接種人員無需隔離即可入境，甚至不需要出具出境前的新冠檢測陰性證明。防疫手續和佩戴口罩的義務也被解除。

【有相睇】單位內籠簡陋 勝在周邊配套齊全 元朗私樓220萬易手【下一頁】

【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

根據外媒報導，泰國由7月1日起取消此前要求遊客入境前申請的「泰國通行證（Thailand Pass）」。之前該國雖已免除抵達後的隔離措施，但申請通行證需要輸入個人信息和上傳護照等手續，難免對遊客造成了障礙。同樣印尼方面也在5月在入境條件中取消了新冠陰性證明的出示，另外6月宣佈取消加入醫療保險的要求。而越南越南儘管還沒有解除佩戴口罩的規定，但普遍國民已經不戴口罩出門。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

在即將迎來暑假旅遊旺季的情況下，各國都在採取措施吸引遊客。而遊客增加的話，疫情可能會出現反彈，因此有專家提醒各國政府要考慮本國國民的疫苗接種及醫療體制的負荷能力。

【消費券優惠】Pricerite實惠消費券預訂狂賞 買傢俬產品滿指定金額 送總值1,000元購物券【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱