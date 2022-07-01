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【投資趣聞】日本粉絲花近32.3萬買入任天堂股票 只為追問遊戲幾時出？

環球政經 19:01 2022/07/01

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喜歡玩電子遊戲的人有很多，但會因此而購買遊戲公司股票的人又有多少？根據外媒報導，一名日本粉絲於2月以每股56430日圓的價錢買入100股任天堂股票（總共約32.3萬元），只為了能參加股東大會，並在年度股東大會上問出出自己最愛的系列何時再出新作。

【消費優惠】滙豐與K11攜手推積分兌換計劃 本地消費可享高達1,600元獎賞錢回贈【下一頁

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

這位任天堂粉絲現居日本，因為隱私而希望保持匿名，他平日則是以「もみじ」作為自己的twitter名稱，這位日本粉絲表示自己是「任天堂死忠粉」，他購入任天堂股票的原因是因為任天堂規定股東須買進100股或更多股份才能進入股東大會，為了詢問任天堂總裁古川俊太郎，該公司是否考慮重新推出一些粉絲最愛的遊戲IP，如他最愛的「F-Zero」（零式賽車），因此在賣掉另一家公司的持股後，選擇購入任天堂股票。

【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要

至於他有沒有得到想要的答案？結果可能會讓大家相當失望，皆因古川俊太郎社長在當時僅回答：「為人們提出的每一款任天堂遊戲開發新作跟重製，包括續作，實際上是不容易的，但我們非常感激與讚賞我們的粉絲對我們的遊戲抱持著期望。」

【新股IPO】中國石墨2237今日起招股 入場費約3788元【下一頁

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記者：鄭日棱

 

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