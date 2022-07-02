F1前主席願為普京擋1發子彈 斥澤連斯基無盡力避免戰爭

俄羅斯入侵烏克蘭後，俄羅斯總統普京遭多國領袖譴責。前世界一級方程式賽車（F1）賽會主席Bernie Ecclestone被指與普京關係友好，他早前接受英國獨立電視訪問時，表示仍然願意為普京擋1發子彈，相信普京所作的一切全為俄羅斯，又批評烏克蘭總統澤連斯基無盡力避免戰爭。

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F1前主席、英國富翁Bernie Ecclestone，他早前接受英國獨立電視（ITV）節目「英國早晨」（Good Morning Britain）訪問，毫不保留表達他與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的友好關係。

Ecclestone表示，他仍然會履行自己數年前願意為普京擋一發子彈的承諾，認為普京是「一流的人」（first-class person），又指普京在烏克蘭採取軍事行動的出發點全為俄羅斯。

Ecclestone為普京開戰的行為辯護，稱所有人包括自己都時常犯錯，會及時找方法補救。Ecclestone指澤連斯基是一名專業喜劇演員，如果有認真考慮的話，肯定會盡足夠大的努力和普京對話。他指擇連斯基根本沒有盡最大努力與普京對話，來避免開戰。

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Ecclestone發表上述評論後，F1管理機構國際汽車聯合會（FIA）及時與他割席。FIA發表聲明指，Ecclestone評論屬個人觀點，與F1抱持的現代價值觀立場迴異。

責任編輯：郭麗明