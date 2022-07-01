【港元定存】恒生削1年港元定存0.6厘 新息率1.7厘

▲ 恒生劈1年港元定存0.6厘，新息率僅1.7厘。

7月甫開局，港元定期存款的吸存戰急降温，再有大行掉頭減息，恒生（00011）預告，明天（7月2日）狠削1年期0.6厘，新息率僅得1.7厘。總結本周4個交易日，幸而仍有7間中小業界加息，但相比上周多達17間大小行一面倒鬥加息，數目明顯驟減。

■東亞推半年特惠息2.5厘 集友存7天享6厘

全周加息者，包括東亞（00023）今天（1日）新推半年特惠息，集友加短存息，小米（01810）旗下虛擬銀行、天星（AirStar Bank）、大眾銀行及大新（02356），齊齊提高3個月或以上年息，交銀香港則向3個月年息埋手。而平保（02318）牽頭的虛銀、平安壹賬通（PAOB）驟加1個月年息1厘、至兩厘新關。

踏入下半年，專家料加息搶客戰將大為收斂，畢竟半年結效應已過，業界毋須再為粉飾上半年業績而猛加息留客。

本周正值跨季度，共有10行調整存息，當中7加1减、兩間加完又減。全周定存市況有兩大焦點，首先、再有兩個破頂息，因集友於本周二（6月28日）微加7天年息0.2厘、新息率至6厘，以存款上限500萬元計，料速賺約5,700元利息。另一創新高息率是東亞半年期的2.5厘，倘以1,000萬元封頂額來看，賺息逾12萬元。

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■繼恒生中銀 星展第3家撤1年期2厘息

第2大矚目點，業界爭相輪流劈息，比方︰星展及建行亞洲加完又減，星展更劈1年期0.3厘、只得1.8厘，這是繼恒生及中銀香港（02388）後、第3間撤1年期兩厘息。再者，由於不少定存已於昨天（6月30日）到期，暫未悉會否順延，如富邦的2.8厘等。

中銀香港早前為個人客戶經網上銀行或手機銀行，以「合資格新資金結餘 」1萬元或以上開立「特優定期存款（限時優惠）」，可享特優年利率6個月1.8厘，9個月2厘，12個月2.2厘；惟7月起暫不再有。

中銀香港昨晚回應本報查詢指，該行會因應市場情況及業務策略，不時更新及發布最新定期存款利率。

假如其他特惠息也紛紛下架，令高息榜驟變。先說1年期，以信銀國際的2.85厘續稱王，華僑永亨剛把2.8厘的截止期，稍延至明天（7月2日），暫力守亞軍。

半年期亦大執位，東亞的2.5厘一躍晉級冠軍；大新加0.1厘、至2.3厘，屈居亞軍。天星剛上調0.2厘、至重上兩厘關，跟交銀香港、招商永隆及星展相同，4行並列季軍。

3個月期方面，正因花旗的2.28厘、以及天星夥拍八達通推兩厘息已於昨天屆滿，故此大新以2.1厘取代為亞軍；而富邦的8.88厘續居首。

此外，比拼其他存期短中長息，1個月年息以滙豐（HSBC）的5厘摘冠，但指定理財戶須成功完成特定的股票交易計劃，再開立定存才獲額外獎賞等附帶條件。388天以華僑永亨的3厘奪冠，但超高息最後召集，大限倒數至明天。兩年期則以招商永隆的2.7厘稱霸。

上述定存皆跑贏綠債（04252）的2.5厘包底息，何況高息股相繼倒下，由煤氣（00003）到中電（00002），新近有維他奶（00345）自20多年來首度不派息。相較之下，以1年定存最高有2.85厘，且跑贏本港通脹及樓價，保本兼賺息。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君

