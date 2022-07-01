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【報業危機】經營模式改變趨電子化　美國地方小報瀕滅絕

商業 18:39 2022/07/01

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美國大學報告指出，當地小報經營困難持續結業，形容部分美國人生活在「新聞沙漠」。（法新社圖片）

一份美國大學的報告指出，當地的小報經營愈來愈困難，再難以傳統營利方式運作，持續出現結業潮。形容部分美國人正生活在「新聞沙漠」。

【機票超賣】達美航空內陸線超賣　即賠10000美元求落機

互聯網及電子訂閱普及化，對傳統報業早已響起警號，部分大報如英國《衛報》及美國《紐約時報》早已積極轉型電子訂閱。但並非所有報社皆有能力應對，美國伊利諾州西北大學 (Northwestern University)梅迪爾新聞學院（Medill School of Journalism）發表報告，指出欠缺可靠本地新聞來源的地區，其人口普遍較貧窮、高齡及教育程度較低。而地方報業正以每周2間的速度結業，情況令人關注。

報告稱截至5月底，美國共有6,377份報紙，低於2005年的8,891份。雖然疫情並非是主要原因，但自2019年底以來，已有360間報館關閉，有24份報章是為小社區服務的周報。西北大學亦稱，2006年估計有75,000名報業記者，現已下降到31,000人。同期報紙的按年收入從500億美元（約3923億港元）下滑至210億美元（約1648億港元）。當中原因是報業的廣告收入模式無法順利轉型，而且電子版報章多僅服務大城市及其鄰近周邊地區。報告指出「新聞沙漠」正在蔓延，美國有約7000萬人生活在只有一份、甚至沒有本地新聞報章的地區。

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責任編輯:王浩賢

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