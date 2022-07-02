拜登於北約峰會記招再口誤 叫錯瑞典做瑞士（有片）

北約峰會已經結束，會上正式邀請瑞典芬蘭加入北約。美國總統拜登出席北約峰會記者會時，透露他已致電瑞典及芬蘭領袖商討加入北約一事。但拜登期間再度口誤叫錯瑞典為瑞士，指對瑞士加入北約感到非常期待。拜登隨即發現口誤，自行作更正。

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拜登（Joe Biden）周四（6月30日）出席記者會時，分享他對瑞典及芬蘭正式受邀加入北約的看法。拜登憶述當時他接到芬蘭領袖電話，問詢他是否支持芬蘭加入北約。

拜登一開始聲稱，對方建議他致電瑞士領袖（call the leader of Switzerland）。

拜登隨即意識到口誤，並自嘲指「瑞士，天哪。」（Switzerland, my goodness）他之後已立即更正，指他其實是指瑞典加入，並十分渴望瑞典納入北約才出現口誤。

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瑞典自19世紀初期已保持軍事中立，而芬蘭則於二戰後宣布中立。而瑞士則於1815年時成首個中立國，至今依然未加入任何軍事聯盟。

是次並非拜登首次口誤，他於5月時列舉參與制裁俄羅斯的國家時，誤稱南韓作北韓。去年在列舉或能與俄羅斯合作議題時，搞錯利比亞及敘利亞。

責任編輯：李俊儀