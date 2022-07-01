【機迷熱話】日本玩家豪花32萬購買任天堂股票　只為出席股東大會追問遊戲動向

▲ 一名遊戲玩家花560萬日圓（約32.3萬港元），購買100股的任天堂股票，以出席任天堂周年股東大會。（法新社圖片）

不少遊戲迷亦有自己的心頭好，甚至是珍而重之地收藏。日本有機迷更不惜花超過500萬日圓購買任天堂的股票，只為爭取出席於任天堂周年股東大會的機會。

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據Business Insider報道，一名遊戲玩家花560萬日圓（約32.3萬港元），購買100股的任天堂股票。他的目標是出席任天堂周年股東大會，甚至向任天堂管理層發問。

這名玩家的Twitter帳户是「もみじ」，他透過社交平台回覆Business Insider時承認，當日曾於會上向任天堂社長古川俊太郎提問，是否考慮過重新推出一些粉絲最愛的遊戲系列，特別是2004年後就沒有發行新作的競速遊戲「F-Zero」。

「もみじ」表示，他自小就一直在玩任天堂的遊戲，「其中，『F-Zero』的那種速度感讓我欲罷不能」。不過古川俊太郎未有正面回答，僅稱「為人們提出的每一款任天堂遊戲開發新作跟重製，實際上是不容易的，但我們非常感激與讚賞我們的粉絲對我們的遊戲抱持著期望」。

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責任編輯：葉泳珊