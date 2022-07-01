【外滙名家】下半年亮點貨幣 花旗睇好加元

▲ 滙市名家推介下半年看升外幣，並非一面倒睇好美元。

今天（7月1日）已是下半年，全球仍飽受聯儲局激進加息所困擾，但滙市名家對第三季最看好的亮點外幣，並非一面倒睇好美元，反而大行花旗以加元為首選，主因是追貼美國加息。

■花旗對加元看高一綫 料3個月上試1.31

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，下半年對加元看高一，料與其他商品貨幣相比，表現勝一籌，因加元一直擁有較高息差優勢、和低波動性。再者，加拿大央行已表明，傾向與聯儲局相似的速度加息，遂預期加元或會繼續跑贏G10主流貨幣。

廖嘉豪預計，3個月內加元料上試1.31、半年到1年預測為1.33，兩年的長期目標更挑戰1.25。

談及上半年3大積弱外幣，廖嘉豪認為，假如確實看到歐洲央行制定了限制息差擴大的計劃，該行可能會調整對歐元的觀點。再疊加若內地疫情及經濟出現好轉，市場或預期歐洲出口量會回升，製造業情緒也會隨之上揚，而歐元兌美元將會是贏家之一。料3個月內歐元低見1.02、半年到1年稍升至1.05，長期目標重上1.1。

至於英鎊，廖嘉豪表示，由於擔憂英國經濟增長放緩正迅速蔓延，或利淡英鎊前景，料3個月內下試1.18、半年到1年重上1.2、長期目標1.28。日圓方面，預計息差因素在短期內將發揮重要作用，日圓或繼續受壓，3個月內預測圓滙乍現138新低、半年到1年重返130，兩年長期目標反彈至122。

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■大新：油價100美元高位整固 支持加元

另一滙市達人亦推介加元，大新銀行（02356）高級經濟師溫嘉煒表示，加元是下半年最具升值潛力的外幣，因加拿大通脹創約40年新高，市場對加央行7月加息75基點的預期升溫。復添油價仍在每桶100美元以上的高位整固，有望支持加元表現。料美元兌加元支持位在今年低位1.24，阻力位在2020年11月中的1.32附近。

此外，光大證券國際環球市場及外滙策略師黃俊能、也不約而同力薦加元，料下半年高低位介乎1.24到1.31，年底目標價為1.26。加拿大通脹仍高企，5月份消費者物價指數按年將增長至7.7%，創自1983年以來的新高，並遠高於央行目標水平，支持央行持續加息。

■光證料加央行7月加息0.5厘 利加元

黃俊能預期，加央行將於7月議息會議上加息0.5厘，而年底前現金利率或將升至接近3厘水平，令整體貨幣政策上不落後聯儲局等全球其他主要央行，為加元後市帶來支持。

黃俊能提醒，支持加元走勢的油價近期略為回軟，事緣於石油出口國組織及盟友，或將積極響應美國總統拜登的要求，並開始制定增加產量，以應對現時原油短缺的下一步行動。不過，對OPEC+能否再進一步增產仍有存疑，早前OPEC+已經同意於7月及8月提高每日增產量至64.8萬桶原油。

黃俊能補充，現時上述成員國中，只有沙特阿拉伯及阿聯酋，有再增產的能力，但其他盟國幾已耗盡產能，所以能否響應拜登的大幅增產要求，仍是未知之數。再者，美國實施新一輪制裁伊朗措施，令伊朗石油未能釋放到市場，整體供應仍然短缺，國際油價相信會企穩於100美元以上，並於第三季再次測試120美元，同時亦支持加元表現。

●中信國際華僑銀行 看好美元強勢未改

反觀，中信銀行（國際）首席經濟師卓亮認為，聯儲局持續進取加息及縮表的環境下，美元整體强勢未變，料下半年美滙指數高低位介乎101至107.5，年底目標價為105。

華僑銀行經濟師謝棟銘也料美元續處強勢，早前聯儲局主席鮑威爾的國會陳詞中表示，雖不會主動追求經濟衰退，但經濟衰退是有可能的。從鮑公連續兩天的答辯可以看出，儲局對控制通脹的承諾是無條件的。市場已開始上調未來12個月經濟衰退的概率。硬着陸、還是軟着陸，成為近期市場最關心的主題。

然而，謝棟銘認為，美國經濟或只會陷入温和衰退，當前美國的失業率處在3.6%低點，美國家庭資產負債表健康程度、相對於雷曼危機時好很多，譬如美國消費者坐擁超過2萬億美元的超額儲蓄。再者，疫情期間房價大漲，也讓家庭財富總體上升。

謝棟鉻補充，即使美國在未來1到兩年再次面臨一場衰退，但或許是較溫和。對於外市場，投資者關注在衰退和通脹這場博弈中，股票和債券的走勢。歷史數據來看，股票下滑和債券收益率走高往往利好美元，現仍預測債券收益率會繼續走高，遂料美元的強勢尚未終結。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君

