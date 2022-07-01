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印度油企轉賣俄油到歐洲 政府徵暴利稅限燃料出口

環球社會熱點 18:23 2022/07/01

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俄烏戰爭爆發後石油及天然氣價格也飆升。印度油企以低價購買俄羅斯石油，削減國内石油供應並轉售至歐洲賺取差價。印度政府採取行動向石油商徵收出口稅及暴利稅，阻止燃料出口以保障國内供應。

【烏克蘭戰爭】捷克增加開採煤礦 冀確保電力供應 【下一頁】

印度私營煉油商以大幅折讓價格進口俄羅斯石油。由於歐洲正抵制俄羅斯能源進口，印度油企通過減少國內供應及大幅增加對歐洲等地的出口量，賺取豐厚收益。

印度政府周五（1日）宣布，針對柴油徵收每升13盧比的出口稅，對汽油及飛機燃料則徵收6盧比，以維持國内供應。當局也宣布會向對受益於全球原油價格上漲的石油生產商徵收暴利稅。

政府宣布新措施後，業務涵蓋煉油的印度信實工業集團（Reliance Industries）股價一度下跌8.7%，創下自2020年11月以來的最大盤中百分比跌幅。

當局同時制定新措施，要求石油商在截至明年3月底之前的財政年度，要向國内市場銷售相等於海外銷售量一半的汽油，以及相等於海外銷售量3成的柴油。

拜登稱無論幾長時間 北約會一直援烏 【下一頁】

不過新出口限制不適用於以出口為主的設施，例如信實工業位於古吉拉特邦西部的煉油廠，以及印度向不丹及尼泊爾的出口供應。

政府也會以特別附加消費稅形式，針對當地生産原油向石油商徵收每噸原油23,250盧比的附加稅。但措施不適用於上一財政年度產量少於200萬桶的小型石油商。

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責任編輯：鄭錦玲

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