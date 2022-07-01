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【科技公司】Meta警告員工應為經濟衰退做好準備 朱克伯格：招聘計畫將大減3成

環球政經 18:17 2022/07/01

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根據外媒報導，Facebook母公司Meta今年招聘工程師的計畫將縮減最少30%，創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）表示，將從最初招募約10,000名新進工程師下調至約6,000~7,000名，並警告員工應為經濟衰退做好準備。

【經濟數據】政府統計處公布5月零售業總銷貨價值 估算數字約291億元 按年跌1.7%【下一頁

【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

面對廣告銷售與用戶成長趨緩，Meta今年已經開始縮減大部分業務的成本，其股價的市值也縮水約一半。除了縮減招聘規模以外，祖克柏還表示Meta留有部分職缺，並對員工績效管理加大力道，以淘汰無法實現積極目標的員工。Meta產品長Chris Cox也提醒員工：「我必須強調公司正處於嚴峻時期，面臨著很多不利因素，為了在成長趨緩的大環境下繼續執行工作，我們不應期待會有大量新工程師與預算的湧入。」

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

Meta旗下的社交媒體正面對來自TikTok短影音的競爭，況且公司還力推注元宇宙（Metaverse），因此亦有專家質疑在這樣關鍵時刻選擇縮減人手的決定。

【新股IPO】中國石墨2237今日起招股 入場費約3788元【下一頁

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記者：鄭日棱

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