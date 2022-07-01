【玄人‧峰語@iM網欄】莫對錢銀過於執著 做人要避開一注獨贏

之前講解紫微斗數篇時，提過身宮與命宮的分別，當人身宮在某一宮位時，表示人生對宮位內發生的事情特別重視及敏感。例如身宮在財帛宮時，命主人生焦點會放在金錢相關之上；身宮在夫妻宮內 ，人特別重情感上的事情。簡單言之，命主的喜怒哀樂，會因應身宮事物的得失，令情緒、精神大上大落。當然，實際情況仍要視乎整個命盤的結構去解讀。



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如果一個人的八字是「食傷生財格」，本身此八字命局結構先天已喜歡搵錢，如斗數盤又身在財帛，那些人對錢的反應會更大，嚴格而言，他的眼、耳、識、想、意，全都只有錢，錢就是他喜樂指數的單一指標了。同樣地，一個命主八字本身桃花很旺，人的情感也特別豐富，如斗數盤的身宮在夫妻宮，他人生只會不斷追求愛情上的快感。當然，好運時感情如魚得水，如失運時，可以因感情上的缺失而情緒崩潰，很多時候都會做出傻事。

我有一友人八字正是搵錢為主的命，而斗數盤正正身在財帛宮位，今年大輸股票，自然找我哭一輪股喪。平心而論，他今次的確輸了一舖大的，數字達8位數值，但俗語有云：「難船都有三根釘」，他手上何止三根呢?----- 他仍有幾層樓資產在手，即使劈價沽兩層，夠填補其他物業貸款，資產重組後手上財富仍然相當充裕。可惜，他現在日日像行屍走肉，對任何事如家庭、子女、平時喜歡的嗜好都頓失興趣，一心只追回之前所損失的，腦海完全放不下今次的失敗。在這段時間，我其實已跟他溝通過幾次，叫他將焦點放在仍手上仍擁有的，將資源重新分配，比起其他人仍是有更優勝的條件。換轉是其他人，都會感恩他仍擁用的，問題是他因為身宮在財帛，今次事件正正就是他的喜樂指數的催化劑，在此環節的得失，他不知不覺情況下放大了十倍，令自己不能自拔。

這種格局的人很容易讓自己繼續沉輪下去，但算命目的就是要知命而行，學識在人生的環節上如何去調節自己，在順境時盡力出擊，逆境時學會防守及轉移視線，不要在泥沼中糾結，這才是算命的目的。當然，知易行難，尤其是上述的大格局，一直將精力、焦點放財帛之上，的確是很難一下子抽離。因此，我時常告誡客人及朋友，一生真的不要一注獨贏，你可以有兩、三項的主打去好好發揮，但在主打的強項之餘，一定要先學好分散投資，而所謂投資，不是指錢銀，而是興趣、親情、友情、嘈好、學識等，當懂得分散投資人生，當逆境時就不會因一時的不順令人生崩潰，對於日後東山再起是一個很好的準備來的。

大家都明白錢不是萬能，但無錢是萬萬不能，但有時對於錢銀過於執著，也會走進死胡同，錢純粹是一個指標量度工具，一生卻由它牽鼻子走，值得嗎?

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作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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