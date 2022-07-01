▲ 【內房危機】上半年銷售錄逾千億人民幣的內房有8家 包括碧桂園、潤地 研究報告料下半年民營房企還債壓力仍大

克而瑞研究中心報告顯示，今年上半年銷售金額（全口徑金額）超過1000億元人民幣的中國房地產企業有8家，當中，碧桂園 （02007） 以2469.9億元人民幣居首，保利發展銷售額為2102億元人民幣居次，萬科地產以2096.1億元人民幣排第三。

第四至第八位依次為中海地產、華潤置地 （01109） 、招商蛇口、融創中國 （01918） 、金地集團。上述8家房企上半年的銷售額累計有12,574.4億元人民幣。

料下半年大多民營房企融資難沒實質改善

報告展望今年下半年，房地產行業將從去槓桿轉向穩槓桿，融資政策將繼續以支持企業合理融資需求、保持房地產融資平穩有序，盡快恢復房企經營「造血」功能為主。但政策回暖的傳導落地需時，短期內多數民營房企融資難、融資貴的問題未有實質性改善。面對下半年的幾波債券到期高峰，企業整體償債壓力依然較大。

報告又指，下半年隨着地方救市政策持續加碼，房地產市場有望逐漸回穩，成交整體好過上半年。各城市市場復蘇進度不一，市場需求及購買力明顯透支的三、四線城市，市場真正企穩仍需時。長三角地區市場具彈性。環渤海、大灣區市場「由點到面」全面回暖仍需時，下半年成交整體回升幅度或將有限。中西部地區市場復蘇周期或將更漫長，長期供地過量致樓市供求關係顯著失衡，不僅三、四線城市，而且重慶、武漢等二線城市庫存高企，去庫存將是今年市場主旋律。

二三四線城市下半年或取消限購

貨幣政策方面，報告展望下半年貨策仍將延續寬鬆態勢，並將繼續降準、降息紓困實體經濟，房地產行業將受益，二線及三四線城市或將全面取消限購、限售及限價，讓市場訊號不再失靈，壓力城市則仍需通過財稅刺激、房票安置等政策措施托市。

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