【加密貨幣】上半年比特幣百萬富翁數量大跌36% 部分加密貨幣企業欠近40億美元債務

比特幣的價格從46,320美元下跌逾56%至20,074美元（截稿前數字），由於比特幣下行壓力，導致上半年比特幣百萬富翁數量大幅下降 。有外媒估計年初以來比特幣百萬富翁數量驟減36%。

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受到比特幣價格近期跌至2020年以來最低，挖礦難度不斷增加以及能源價格攀升所影響，導致礦工淨利率不停萎縮，證券公司B. Riley Financial6月中數據指出，加拿大礦企Bitfarms披露3,700萬美元新設備貸款，公開上市的比特幣礦工至少借款21.6億美元；比特幣礦業公司Luxor Technologies首席經濟學家兼營運長Ethan Vera估計，較高階公開上市和私人加密礦工總共借30億至40億美元礦機支援的貸款。

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根據BitInfoCharts.com統計數據，截稿前 BTC 餘額超過100萬美元的地址為63,500個。4,764個地址總餘額約1,000萬美元或更多。然而Wayback Machine的數據顯示，在1月 5日有99,092個BTC地址持有價值超過100萬美元比特幣，相比之下，人數少了三成左右。

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記者：鄭日棱