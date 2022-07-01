歐盟達成規管加密貨幣協議 有權禁止或限制平台交易

全球各國出手加強規管加密貨幣資產。歐盟周四（6月30日）達成規管加密貨幣資產協議，新法案要求所有加密貨幣與發行人需預留充足儲備金，並將穩定幣每日交易量限制在2億歐元（約16.4億港元）內。

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歐盟委員會、歐洲議會及歐盟各成員國周四就「加密資產市場」協議（Markets in Crypto-Assets，MiCA）達成共識，預計最早將於2024年生效，成為全球首個監管加密貨幣的法定框架。

MiCA要求所有加密貨幣交易所及發行人需預留充足儲備金，以滿足大規模的提款要求。此外，MiCA限制規模大的穩定幣每日交易量在2億歐元以內，亦要求交易所披露能源消耗及資產對環境的影響。

若歐盟認為加密平台未有適當保護投資者、威脅市場完整性或金融穩定，MiCA更授權歐洲證券及市場管理局（ESMA）將有權介入禁止或限制加密平台運作。

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至於非同質化代幣（NFT）及無發行人的加密幣則不受MiCA規管，歐盟委員會計劃未來一年半討論是否制定規管NFT框架；交易所亦有責任警告投資者需承擔相關損失風險。

為減低有人利用加密貨幣洗黑錢或逃避制裁，監管機構周三（6月29日）同意採取措施，要求交易所需上報與未經認證的錢包進行超過1,000歐元（8,210港元）交易。

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責任編輯：郭麗明