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【YouTube政策】YouTube公布3項新政策　對抗影片留言區垃圾訊息

科技 19:20 2022/07/01

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YouTube為了應對垃圾訊息在留言區泛濫問題，近日公布更新3項政策。

YouTube影片留言區總是充斥著垃圾訊息和不實廣告，令不少創作者相當苦惱。YouTube為了應對垃圾訊息在留言區泛濫問題，近日公布更新3項政策，來確保創作者或YouTube用戶，不再受垃圾訊息騷擾。

【YouTube】3種工具管理版權　網絡表格濫用率較高

【YouTube】YouTube Premium忠粉喜訊　訂閱滿2,222天獲一年免費服務

據外媒《The Verge》報道，YouTube近期經常收到來自歐美國家創作者的投訴，指他們的影片留言區充斥垃圾訊息及不實廣告。有見及此，YouTube在昨（30日）公布3項新政策。

1）禁止創作者隱藏頻道訂閱人數

有部分創作者會隱藏自己頻道的總訂閱人數，令YouTube無法清楚得知哪位創作者，經常受到垃圾訊息的騷擾。公開訂閱人數後，YouTube可以根據訂閱人數，尋找受害的創作者或用戶。

2）限制使用特殊字體和符號

部分散佈騷擾訊息的用戶，會採用特殊字體或符號，創造與創作者相似的名稱，進行偽裝。限制特殊字體與符號，相信可阻止散佈垃圾訊息的用戶。

3）建立更加嚴格的審核機制

新機制將會評估用戶留言的內容。如果被YouTube發現留言內容不符合規定，YouTube有權直接將留言下架，甚至禁止用戶的留言功能。

【YouTube】針對用戶需要　YouTube推出「電視、手機同步」功能可邊看片邊留言

責任編輯：曾曉汶

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