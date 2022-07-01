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美最高法院限制環保署監管減排權 阻拜登實現碳中和

環球社會熱點 17:40 2022/07/01

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美國總統拜登上任後承諾減排，但美國法院最新裁決或阻礙拜登實現碳中和的目標。美國最高法院裁定，《清潔空氣法》未賦予政府權力限制發電廠二氧化碳排放。拜登發表聲明形容是次裁決令美國倒退，將審查裁決內容，並根據聯邦法例尋求解決方案。

捷克增加開採煤礦 冀確保電力供應 【下一頁】

美國最高法院周四（6月30日）以6票贊成，對3票反對裁定，國會通過的《清潔空氣法》（Clean Air Act，簡稱CAA）並未賦予國家環境保護局（EPA）權力制定監管計劃，限制燃煤及天然氣發電廠的溫室氣體排放。

美國最高法院6名保守派法官皆投贊成票，3名自由派法官則全數反對。首席大法官羅伯茨（John Roberts）表示，藉由限制二氧化碳排放迫使全國放棄使用煤炭發電，或是一個解決當前危機的明智方法，惟國會授權EPA自行採用監管計劃是不合理做法。

而自由派法官則批評裁決違背法院法規，指摘法院繞過國會或專業機構，任命自己成為氣候政策的裁決者，形容情況可怕。

斯里蘭卡陷經濟危機 禁止向非必要車輛出售燃料 【下一頁】

拜登發表聲明形容，是次裁決為另一項令美國倒退的毀滅性決定，或損害美國應對氣候變化的能力。但拜登表示，其法律團隊及司法部將和受影響機構合作審查裁決內容，並根據聯邦法律尋找解決氣候變化問題的方法。

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）2015年提出《清潔電力計劃》（Clean Power Plan），要求利用CAA一項輔助條款應對氣候變化，對現有的煤炭和天然氣發電廠實施強制減排。但一批共和黨總檢察長及煤炭業人士提出訴訟。

特朗普（Donald Trump）執政期間廢除奧巴馬政府提出的標準，但美國22州與環保組織入稟法院挑戰特朗普政府廢除《清潔電力計劃》的做法。哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院去年7月推翻特朗普政府的決定，再有多州認為計劃賦予EPA足以改變行業格局的過大權力，向最高法院提出上訴。

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責任編輯：李俊儀

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