【TSMC】台積電傳遭三大客戶下調訂單　台股創1年半新低　美股盤前跌近4%

▲ 台積電傳遭三大客戶下調訂單

全球通脹飈升，令市場對電子產品需求減低，拖累半導體產業。台積電（美：TSM）據報遭3大客戶下調訂單，包括蘋果（Apple，美：AAPL）、超微（美：AMD）及輝達（NVIDIA，美：NVDA）。消息拖累台積電台股（台：2330）跌4.7%，收報453.5台幣，創逾1年半低，台股全日亦跌482點或3.3%，收報14343點。

台積電表示，不評論市場臆測或傳聞。截至下午4時55分，台積電美股盤前跌3.9%，報81.75美元。

台媒指，蘋果iPhone14系列已啟動量產，但首批9000萬台出貨的目標已削減一成。同時，AMD與輝達因PC市場需求急跌及「挖礦」熱潮消退，向台積電表明不得不調整訂單規劃，其中，AMD調減今年第四季度至2023年首季度共約2萬片7/6納米訂單。據悉，輝達則要求延遲並縮減首季度訂單。

由於終端需求急速下降，設備交付期延長且勞動力不足，傳台積電的高雄新廠可能將延至2024年底或2025年量產。

終端消費電子需求於今年第二季起已開始降溫，出現庫存過高的問題。市場分析指，下半年市況將會持續惡化，去庫存、削訂單連鎖效應將會衝擊半導體上游的信心，晶圓代工產能熾熱或於第三季下滑，除了台積電擁製程與產能優勢，不受需求急跌影響，以及22/28納米主流製程等依舊搶手外，其他成熟製程產能已見鬆動。

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