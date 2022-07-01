【科技一周回顧】華為新摺機Mate Xs 2攻港　多間科企就女性墮胎權利表態

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/ 【華為摺機】華為新摺機Mate Xs 2攻港 即日開賣售$14,988

華為（Huawei）香港28日舉行發布會，宣布摺疊旗艦手機HUAWEI Mate Xs 2正式登陸香港。新摺機換上新一代雙旋鷹翼鉸鏈技術，以及外摺​​屏幕設計。售價14,988港元，並於即日上市。

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2/ 【女性權益】美國最高法院推翻女性墮胎權利 多間科企陸逐表態

美國最高法院在24日推翻了1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）中，以憲法保障女性墮胎權的裁決，指出美國憲法並未賦予墮胎權，令美國有超過20個州都計劃實施禁止墮胎的法令。對此，包括微軟、Google、蘋果等多間科技企業計劃提供補助，讓女性員工到可合法墮胎的州分尋求協助。

3/ 【吸納人手】富士康大規模招聘趕iPhone 14進度 新人獎金逾萬港元

中國內地早前疫情反覆，生產線主要在內地的蘋果（Apple）也受當地疫情影響，使新一代旗艦iPhone 14的發售進度較原定的落後。隨當地疫情緩和，加上iPhone 14發布日期臨近，生產商之一的富士康科技集團正進行大規模招聘，並以優厚的新人獎金吸引更多人手。

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4/ 【三星芯片】三星宣布量產3納米芯片 性能較5納米芯片提升23%

芯片製造商三星（Samsung）與台積電一直保持激烈競爭，台積電早前表示，計畫在下半年開始大規模生產3納米芯片。三星亦不甘後人，30日宣布已開始量產3納米芯片，而且性能較5納米芯片提升23%。

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責任編輯：曾曉汶

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