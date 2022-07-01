【Hello Kitty】Sanrio與阿里巴巴簽訂5年授權協議　獨家銷售卡通人物商品

▲ Sanrio日前與阿里巴巴旗下的阿里魚簽訂在中國的授權協議。（Sanrio Facebook圖片）

擁有Hello Kitty、Little Twin Stars等卡通人物版權的Sanrio，日前與阿里巴巴旗下的阿里魚簽訂在中國的授權協議，相信有助提升旗下卡通人物在中國市場的知名度。

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Sanrio與阿里巴巴旗下的阿里魚，簽署由2023年起為期5年的合約。阿里魚將會獲得Sanrio卡通人物的商品製造及銷售方面的獨家授權。

市場看好Sanrio在中國市場的發展，更帶動該企股價大幅反彈，創超過6年以來的新高。截至2021年3月的財務業績反映，Sanrio連續7年出現營業利潤下跌，美國等市佔率亦陷入苦戰。隨著電商及授權業務發展，業績有望復甦。

日本亦有分析師指，由於中國市場的影響力巨大，所以Sanrio有望增加知名度。同時是次與阿里魚合作，相信可以提高訪日遊客對Sanrio主題公園及產品需求。

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責任編輯：葉泳珊