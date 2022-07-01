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【風暴消息】天文台：晚上7時10分或以前改發八號烈風或暴風信號　現取消黃色暴雨信號（不斷更新）

Hot Talk 17:51 2022/07/01

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【風暴消息】天文台：考慮晚上6時至9時改發八號烈風或暴風信號　三號強風及黃色暴雨信號生效（不斷更新）

天文台表示，強烈熱帶風暴「暹芭」集結在香港西南偏南約380公里，會在下午7時10分或以前發出八號熱帶氣旋警告信號。天文台預計，「暹芭」會在今晚至明早最接近香港，在本港西南300公里附近掠過。天文台已取消黃色暴雨警告信號。

【17：15】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【17：10】天文台宣布會在今天（7月1日）下午7時10分或以前發出八號熱帶氣旋警告信號。政府提醒返家路程偏遠、轉折或居住離島的市民，現應啟程回家。政府已通知屬下此類員工下班。教育局宣布：所有學校今日停課。學校應實施應變措施，確保學生安全，並在安全情況下，安排學生返家。

【15：45】天文台發出最新熱帶氣旋警報，三號強風信號，現正生效，預料本港平均風速每小時41至62公里。

天文台稱，在下午4時，強烈熱帶風暴「暹芭」集結在香港之西南偏南約380公里，即在北緯19.1度，東經112.9度附近，預料向西北移動，時速約16公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。

【15：15】香港天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

天文台提醒，一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

【14：45】天文台宣布，在過去數小時，「暹芭」繼續向西北移動，其相關的雨帶間中為廣東沿岸帶來大驟雨及猛烈陣風，本港普遍吹強風，南部風勢較大。天文台考慮在今晚6時至9時改發八號烈風或暴風信號。

天文台稱，按照現時預測路徑，「暹芭」會在今晚至明早最接近香港，在本港西南300公里附近掠過，預計暹芭會有所增強，與其相關的烈風區會在今日稍後靠近珠江口，本港普遍地區風力會進一步增強。

海面有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

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