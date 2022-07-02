【風暴消息】天文台改發三號強風信號　料今晚午夜前維持（不斷更新）

▲ 【風暴消息】八號烈風或暴風信號正在生效

天文台於下午4時20分改發三號強風信號，料會在今晚午夜前維持。天文台指，暹芭會進入內陸並逐漸減弱。隨著暹芭逐漸遠離香港，本港風力有所緩和。但本港仍普遍吹強風，離岸及高地仍間中吹烈風

暹芭相關的外圍雨帶仍會間中為本港帶來狂風驟雨。

在過去一小時，長洲、橫瀾島及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時80、72及67公里，最高陣風分別為每小時94、88及81公里。

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以下為7月1日的消息更新

【20：39】天文台表示，強烈熱帶風暴「暹芭」集結在香港西南偏南約360公里，晚上7時10分發出八號熱帶氣旋警告信號。天文台預計，「暹芭」會在今晚至明早最接近香港，在本港西南300公里附近掠過。

【20：10】九巴及龍運日間路線，除S1及S64線維持有限度服務外，其餘日間路線晚上10時陸續開出尾班車後停駛，所有通宵路線暫停服務。新巴城巴所有日間路線晚上8時起陸續停止服務，城巴S1維持有限度服務。

【19：15】天文台指，暹芭下午7時集結在香港之西南偏南約360公里，預料向西北移動，時速約16公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。

暹芭會在今晚至明早最接近香港，在本港西南300公里附近掠過。本港多處地區現正吹烈風，高地間中更達暴風程度。本地會逐漸由東風轉吹東南風，部分地區會變得當風。八號烈風或暴風信號會在明早5時前維持。與暹芭相關的雨帶會間中為本港帶來大驟雨及猛烈陣風。

【19：10】天文台發出八號東南烈風或暴風信號，預料本港平均風速每小時63公里或以上。

【17：15】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【17：10】天文台宣布會在今天（7月1日）下午7時10分或以前發出八號熱帶氣旋警告信號。政府提醒返家路程偏遠、轉折或居住離島的市民，現應啟程回家。政府已通知屬下此類員工下班。教育局宣布：所有學校今日停課。學校應實施應變措施，確保學生安全，並在安全情況下，安排學生返家。

【15：45】天文台發出最新熱帶氣旋警報，三號強風信號，現正生效，預料本港平均風速每小時41至62公里。

天文台稱，在下午4時，強烈熱帶風暴「暹芭」集結在香港之西南偏南約380公里，即在北緯19.1度，東經112.9度附近，預料向西北移動，時速約16公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。

【15：15】香港天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

天文台提醒，一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

【14：45】天文台宣布，在過去數小時，「暹芭」繼續向西北移動，其相關的雨帶間中為廣東沿岸帶來大驟雨及猛烈陣風，本港普遍吹強風，南部風勢較大。天文台考慮在今晚6時至9時改發八號烈風或暴風信號。

天文台稱，按照現時預測路徑，「暹芭」會在今晚至明早最接近香港，在本港西南300公里附近掠過，預計暹芭會有所增強，與其相關的烈風區會在今日稍後靠近珠江口，本港普遍地區風力會進一步增強。

海面有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

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