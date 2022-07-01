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【金管局】余偉文：無跡象顯示有大規模沽空或衝擊港元

股市 16:08 2022/07/01

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金管局總裁余偉文接受內地《證券時報》訪問時表示，雖然近期環球金融市場波動，但綜合最新的數據，以及金融市場的情況，香港的貨幣和金融體系仍然十分穩健，港元市場交易繼續保持暢順有序，市場流動性充裕，未察覺資金流動出現異常情況，亦無跡象顯示有大規模沽空或衝擊港元，而香港作為國際金融中心，資金進出變化實屬平常。

余偉文表示，香港金融市場擁有強大堅固的緩衝和抗震力，足以抵禦外在因素引發的市場震盪，外匯基金擁有價值超過4萬億港元的資產，當中80%以上是外匯儲備，有足夠能力確保港元與美元之間的兌換。

貨策倘再急收緊令債息飆　外匯基金股債或同時受挫

提到外匯基金，余偉文表示，環球股市估值在第一季已出現調整，如貨幣政策再急速收緊引致債息大幅上升，會令外匯基金的股票及債券投資面對同時受挫的嚴峻挑戰。金管局一直因應市況變化，靈活管理外匯基金，適時適量調整資產配置，並作出適當的防禦性部署，該局作出了四項部署包括：第一，在美國加息的預期下，外匯基金增加了現金和浮動利率債券的比例，浮動利率債券可以盡量減低債券「息升價跌」的負面影響；第二，外匯基金一直以來都會適當調整非美元資產帶來的外匯風險，以降低美元進一步轉強所帶來的賬面匯兌損失。

第三，在過去幾年，金管局通過持有抵禦通脹的投資產品，以及加大「長期增長組合」下的另類投資（包括房地產及基建投資等實物資產），令投資組合更多元化，更有效地分散風險；第四，金管局會繼續維持資產組合的流動性，確保有需要時能迅速提供資金維持香港的貨幣及金融穩定，及配合政府提取財政儲備存款以應對疫情。

理財通跨境匯劃涉10億元人民幣

另外，余偉文表示，截至今年5月底，已有24家香港銀行與其內地伙伴銀行開展跨境理財通業務，超過2.9萬名個人投資者參與，跨境匯劃金額合共10.27億元人民幣。

相關文章：

【金管局年報】外匯基金去年投資收入1919億元、回報率4.1%　余偉文：需注意通脹壓力升、貨策正常化步伐等風險

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