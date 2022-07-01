▲ 【香港創科股】本港初創上市後股價難逃「地心脫力」 市值暴跌連累失獨角獸地位 一文看清那間初創跌幅最嚴重

本港初創企業生態圈急速發展，不乏港產Start-up擠身獨角獸（成立不足10年、估值超過10億美元）行列，甚至走到IPO 股票上市的階段。然而過去大半年本港股市波動，幾乎所有本港初創企業上市掛牌後難逃「地心吸力」，頻頻跌穿上市價，部分企業市值失落獨角獸水平，當中以基因及診斷檢測公司Prenetics（美：PRE）上市後跌幅最勁，而市值蒸發最多則為AI股商湯 （00020） 。

Prenetics「脫角」 投資者料錄近48%帳面虧損

本港初創、基因及診斷檢測公司Prenetics今年5月透過SPAC 方式到美國納斯達克掛牌，其後股價急挫，6月中旬曾低見3.51美元，周四（6月30日）收報4.04元，較上市價10美元跌59%，市值蒸發6.9億美元（約53.8億港元）至4.5億美元左右（約35.1億港元），失落獨角獸地位。

Prenetics行政總裁兼聯合創辦人楊聖武此前接受訪問時解話稱，投資者實際買入成本為每股7.72元。然而，即使Prenetics投資者實際成本較低，亦已錄近48%帳面虧損。

商湯上市至今市值240億元 成市值蒸發最多初創

隨著商湯上市半年，周四起禁售期結束，股價斬倉式大跌，更一度「腰斬」暴瀉5成，低見2.91元，最終收報3.13元，大插46.8%，單日市值蒸發約900億元，縮至1049億元。商湯周四收市價已較3.85元上市價急跌19%，上市至今市值收縮近240億元。

快狗打車GOGOX 上市5日市值縮水42% 跌穿獨角獸水平

阿里巴巴 （09988） 有份投資的港產電召貨運平台快狗打車GOGOX （02246） 上周五（6月24日）首掛大跌22%後，過去一周後股價走弱，周四再創新低，收報12.4元，再跌6.5%，較21.5元上市價插水42%。市值在短短5個交易日蒸發56億元至76.3億元，跌穿獨角獸10億美元（即約78億港元）水平。

電商友和持續走軟 周四收市較上市價跌27.6%

本港電器電商平台友和 （02347） 也難逃上市首掛後走弱的命運，6月10日以2.1元上市後，過去大半個月持續回落，周四跌5%至1.52元，較上市價跌27.6%，市值由上市時的10.5億元回落至7.6億元，蒸發2.9億元。

計劃SPAC上市DayDayCook 尚未完成業務合併

正當本港初創上市後遇上逆風，繼續有企業排隊上市，冀集資推進發展。拍烹飪片起家的DayDayCook（日日煮）去年8月啟動以SAPC形式赴美上市，冀與「Ace Global Business Acquisition Limited」（美：ACBA），但現時ACBA尚未有確實日期舉行股東大會處理決議。

ACBA 今年5月曾發公告披露，公司須在今4月8日之前與DayDayCook完成業務合併，但是如果公司預計可能無法在 12 個月內完成業務合併，公司可能會延長完成業務合併的期限至 3 次，每次增加 3 個月（共 21 個月）以完成業務合併（合併期）。

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記者：李哲毅