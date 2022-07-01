【機票超賣】達美航空內陸線超賣　即賠10000美元求落機

▲ 達美航空出現機位超賣，日前一班客機更要以一萬美元補償，希望乘客自願放棄機位以順利起飛。(法新社圖片)

美國獨立日假期(7月4日)至將，繼續刺激交通需求，達美航空持續人手不足之際，亦出現機位超賣情況，日前一班客機更要推出10,000美元（約78472港元）補償，希望乘客自願放棄機位以順利起飛。

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隨著放寬防疫限制，美國重啟各州及國際交通，惟航空業界因兩年以來緊縮經營，致人手出現嚴重短缺，從機艙服務員到機師皆出現不足，即使有飛機亦無法調動更多班次。當地各大小航空公司都已經宣佈在不得已情況下削班，用盡方法招募人手，以及用更高加班補償吸引員工。但是旅客需求繼續強勁，機位出現超賣情況並不罕見。達美航空（Delta Air）亦不例外，在6月多個美國假期已取消逾200班次，公司首席執行官Ed Bastian更向乘客公開致歉。

日前達美航空一班從密西根飛往明尼蘇達的航班出現超賣，最終需要向乘客提出每位10,000美元（約78472港元）補償，尋找志願者放棄機位，讓飛機可順利出發，消息指事件大概令航班比原定起飛時間延誤約20分鐘左右。

有乘客事後在社交媒體發文證實，當日機組人員最初提出5000美元補償，及後加至7500到10000美元，最終才獲8名乘客自願放棄機位。據了解達美對乘客機位的超賣補償額，於2017年從1350美元增至10000美元。惟達美接受傳媒查詢時未有正面回應細節，僅表示會盡最大努力安排航班準時出發。

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責任編輯:王浩賢