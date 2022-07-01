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英保守黨副黨鞭爆性醜聞辭職 涉酒後猥褻兩男

環球社會熱點 16:13 2022/07/01

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英國保守黨接連傳出性醜聞，保守黨副黨鞭平徹周四（6月30日）承認自己酒後行為不當，決定辭去副黨鞭職位，但將繼續擔任保守黨議員。據悉，平徹周三（6月29日）酒後在私人場所撫摸兩名男子。

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《太陽報》報道指，保守黨副黨鞭平徹（Chris Pincher）周三在保守黨俱樂部Carlton Club喝酒後，涉嫌當眾猥褻兩名男子。平徹周四向約翰遜（Boris Johnson）致函辭去副黨鞭職務，他承認當晚喝得酩酊大醉，「讓自己及其他人難堪。」（embarrassed myself and other people）

據BBC了解，當日有數十人在場，包括多位保守黨議員、部長、工作人員及公關等。

約翰遜稱英國不會放棄香港 盡力確保港人治港 【下一頁】

首相府消息人士形容平徹是忠誠的保守黨人，他已坦承自己行為不當，相信黨內不會採取進一步行動，意味平徹能繼續擔任保守黨議員。

事實上，平徹並非首次捲入性醜聞而被迫辭去黨鞭辦公室職務，他於2017年被指對前奧運賽艇運動員及保守黨支持者Alex Story作不必要接觸，但黨內部調查證實他清白。

保守黨過去最少有4位議員涉及性醜聞，包括Imran Ahmad Khan涉性侵一名15歲男孩、前議員帕里什（Neil Parish）承認在下議院觀看色情片而辭職、David Warburton因性騷擾指控被停職，以及一名50多歲保守黨人涉嫌強姦、性侵犯等多項罪行被捕。

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責任編輯：郭麗明

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