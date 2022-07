英保守黨副黨鞭爆性醜聞辭職 涉酒後猥褻兩男

英國保守黨接連傳出性醜聞,保守黨副黨鞭平徹周四(6月30日)承認自己酒後行為不當,決定辭去副黨鞭職位,但將繼續擔任保守黨議員。據悉,平徹周三(6月29日)酒後在私人場所撫摸兩名男子。

《太陽報》報道指,保守黨副黨鞭平徹(Chris Pincher)周三在保守黨俱樂部Carlton Club喝酒後,涉嫌當眾猥褻兩名男子。平徹周四向約翰遜(Boris Johnson)致函辭去副黨鞭職務,他承認當晚喝得酩酊大醉,「讓自己及其他人難堪。」(embarrassed myself and other people)

據BBC了解,當日有數十人在場,包括多位保守黨議員、部長、工作人員及公關等。

首相府消息人士形容平徹是忠誠的保守黨人,他已坦承自己行為不當,相信黨內不會採取進一步行動,意味平徹能繼續擔任保守黨議員。

事實上,平徹並非首次捲入性醜聞而被迫辭去黨鞭辦公室職務,他於2017年被指對前奧運賽艇運動員及保守黨支持者Alex Story作不必要接觸,但黨內部調查證實他清白。

保守黨過去最少有4位議員涉及性醜聞,包括Imran Ahmad Khan涉性侵一名15歲男孩、前議員帕里什(Neil Parish)承認在下議院觀看色情片而辭職、David Warburton因性騷擾指控被停職,以及一名50多歲保守黨人涉嫌強姦、性侵犯等多項罪行被捕。

責任編輯:郭麗明