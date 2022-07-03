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【職場趨勢】Y、Z世代重視工作滿足感　企業：加薪未必可行

18:00 2022/07/03

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全球人才持續渴市，不少報告指出，僱員在疫下重新審視工作的模式和意義。普遍Y、Z世代尋找工作時，不再單單要求僱主提供豐厚的薪酬福利，對工作環境和靈活性的需求都有所提高。

【職場現象】日本政府鼓勵企業員工發展副業　企業若不允許需附上理由

本地科企UIT Data Storage執行董事楊文達、點創科首席營運總監張泳達、鐘錶公司萬希泉創辦人兼行政總裁沈慧林，及香港人才管理協會會長蔣世源，分析Y、Z世代工作上的優劣，以及分享當中的招聘技巧，以解決人才短缺問題。

面對IT人才短缺，本港科企UIT Data Storage的執行董事楊文達指，以往也曾期望可以招聘一些具豐富經驗的人士，惟

豐富經驗的人才人工很高，成本大。不少具此等經驗的人，都會選擇大公司，所以根本沒人來應徵。

他坦言，招請Y、Z世代員工是向現實低頭，但強調他們有著很多優勢。

他們可能是白紙，但白紙的好處是可以任你寫、任你教。他們從小在資訊發達的環境下長大，對於掌握日新月異的新資訊，比老一輩也更快和容易。

 

Y、Z世代經濟負擔小　更重視存在價值

楊文達續指，Z世代不太看重金錢，加薪未必有效留住他們，不斷加薪亦不可行。企業必須讓他們在工作上感受到滿足感和責任感，讓其找到存在價值。

同樣是IT界的點創科首席營運總監張泳達亦認同，Z世代對錢的概念不如Y世代強，

可能是剛踏入社會，經濟壓力比較小。所以要吸引Z世代入職或留任，必須讓他們在工作中找到其興趣。

他又指，普遍的Y、Z世代不喜歡加班，這點或許不符合一般老闆「期望員工可以24小時工作」的心態。但他們可以在限時內完成工作，代表其工作效率高。企業在招聘時，不應只在乎員工的年齡和經驗，應多看其態度，

單憑是否有相關技術來請人已過時，很多Y、Z世代，雖然未必有足夠的技術，但只要態度正確，也可以很快上手。

態度成首要請人準則　實習助發掘新人才　

萬希泉創辦人兼行政總裁沈慧林則表示，鐘錶行業正面臨青黃不接的情況。他指，聘請Y世代，可多考慮其工作經驗，和從求職平台覓得人選。對於工作經驗略少的Z世代，則要視乎他的求學心態，以及在學時期，其師長對其的評價。

三人均表示，與院校和業界機構合作，讓大專生和畢業生參加實習，有助尋找新一批人才。據悉，有約7成的實習生在實習期結束後，會以全職或兼職形式繼續在UIT Data Storage工作；亦有逾5成實習生會以各方式繼續與點創科合作。

對於招聘方法，各人都有其妙計，惟楊文達分享自身經驗，曾有經中介公司介紹的求職者，在面試快要結束時問他「公司是做甚麼的」。及後，才發現中介公司未有向求職者提供相關資訊，亦未曾與求職者會談，了解其需要和能力，便介紹他見工，故直言「不能靠中介公司」。

新世代負擔小、試得起　企業從6方面著手

香港人才管理協會會長蔣世源則指，相比其他年齡層的僱員，Y、Z世代的離職率較高。其中與年輕一代，特別是非專科畢業的Z世代，在求職時會作更多的嘗試，才選定投身的行業有關。加上，他們普遍家庭和經濟負擔較少，造就了「試得起」的條件。

此外，隨Y、Z世代更在乎個人理想、工作與生活平衡、工作彈性，及企業社會責任和理念等因素，建議一般公司可以從6點著手，當中包括

  • 在薪酬福利和工作安排方面保持公平；
  • 提供工作自由度，不會時刻監控僱員工作進度；
  • 保持公司政策和立場透明；
  • 採用靈活工作時間和地點安排；
  • 展示企業社會責任，如制定ESG政策；以及
  • 建立雙向溝通橋樑，尊重員工意見。

【職場調查】大離職潮未有因疫情緩和結束　PwC調查：全球有約1/5員工或在 未來一年轉工

【職場現象】只說廢話不做事？　日本調查：近5成員工指公司聘用太多不擅生產的老員工

記者：殷凱怡

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