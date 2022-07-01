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【七一回歸】全國政協委員李民斌︰香港從來不乏發展機遇　打造穩定環境能創造廣闊發展空間

宏觀解讀 15:37 2022/07/01

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【七一回歸】全國政協委員李民斌︰香港從來不乏發展機遇　打造穩定環境能創造廣闊發展空間

香港回歸25周年，周四有份出席與國家主席習近平合影的全國政協委員李民斌表示，在香港回歸祖國25周年的重要日子，國家主席習近平親自為新一屆特區政府官員監誓，並發表重要講話，作為香港市民，再一次充分感受到國家對香港的關懷和支持。

李民斌稱，習近平講話裡的「四個必須」和「四點希望」，為香港發展提供了明確的基調，為未來道路指明了方向。總的來說，就是要保穩定，謀發展。

習近平首先提出必須全面準確貫徹「一國兩制」方針，將堅持中央全面管治權和保障香港高度自治權相統一，落實「愛國者治港」，保持香港獨特優勢，李民斌表示，完全認同這些都是保障香港長期繁榮穩定的重要基礎。事實證明「一國」原則愈堅固，「兩制」優勢愈彰顯，要在維護國家主權、安全和發展利益的前提下，確保「一國兩制」事業朝著正確的方向前行。

習近平提到「香港不能亂、也亂不起」，李民斌指，經歷過巨大挑戰的港人對此均有深刻體會，只有打造穩定的環境，才能進一步創造廣闊的發展空間，這對香港各行各業，以至整體經濟發展至為重要。

對於新一屆特區政府，習近平提出了四點希望，李民斌稱，的確當前香港正處於關鍵時期，期盼新的管治團隊著力提高治理水平，開啟良政善治，團結社會各界，聚精會神謀發展、惠民生，解決社會的深層次問題。背靠祖國，面向世界，香港從來不乏發展機遇。香港進一步融入國家發展大局，有利開拓新的發展空間，為全港市民創造更大福祉。

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一國兩制 七一回歸 習近平 李民斌 香港

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