【另類商機】成人派對俱樂部獲英國政府「注資」　疫下瀏覽量錄逾3倍增幅

▲ Killing Kittens是舉辦以女性為主導的成人性愛派對俱樂部。（Killing Kittens網站圖片）

英國政府正式「注資」在成人派對俱樂部「Killing Kittens 」，成為股東之一。換言之，英國納稅人亦有份在這間成人公司持股。到底背後有甚麼原因？難道當局亦看中其發展潛力？

綜合外電報道，Killing Kittens是舉辦以女性為主導的成人性愛派對俱樂部，在倫敦、紐約等城市亦有業務。在該企由Emma Sayle在2005年成立，希望挑戰傳統性別定型的觀念，以會員制方式營運。在疫情封城期間，網站瀏覽量更錄得330%增長。同時該企在疫情下，把活動、工作坊等轉移至網上世界，加快進軍科技領域的計劃。

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不過，英國政府擁有Killing Kittens的股權，並非出於商業考慮。英國早前推出「未來基金」（Future Fund），盼於疫情期間支援初創企業。而Killing Kittens亦是受惠企業之一，該企從計劃中獲得17萬英鎊（約162萬港元）貸款。企業可申請把貸款轉為股權抵債，除了Killing Kittens外，截至3月，共有337宗貸款亦轉換成股權。

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責任編輯：葉泳珊