  • 26°C
香港時間 : 2022701日 (五) 16:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【另類商機】成人派對俱樂部獲英國政府「注資」　疫下瀏覽量錄逾3倍增幅

16:00 2022/07/01

分享：

分享：

Killing Kittens是舉辦以女性為主導的成人性愛派對俱樂部。（Killing Kittens網站圖片）

英國政府正式「注資」在成人派對俱樂部「Killing Kittens 」，成為股東之一。換言之，英國納稅人亦有份在這間成人公司持股。到底背後有甚麼原因？難道當局亦看中其發展潛力？

綜合外電報道，Killing Kittens是舉辦以女性為主導的成人性愛派對俱樂部，在倫敦、紐約等城市亦有業務。在該企由Emma Sayle在2005年成立，希望挑戰傳統性別定型的觀念，以會員制方式營運。在疫情封城期間，網站瀏覽量更錄得330%增長。同時該企在疫情下，把活動、工作坊等轉移至網上世界，加快進軍科技領域的計劃。

【商戶優惠】美國運通大抽獎　得獎參與商戶可獲1萬元超市禮券

【消費娛樂】獨行俠全球破10億美元　片商看好下半年票房惟有通脹陰影

不過，英國政府擁有Killing Kittens的股權，並非出於商業考慮。英國早前推出「未來基金」（Future Fund），盼於疫情期間支援初創企業。而Killing Kittens亦是受惠企業之一，該企從計劃中獲得17萬英鎊（約162萬港元）貸款。企業可申請把貸款轉為股權抵債，除了Killing Kittens外，截至3月，共有337宗貸款亦轉換成股權。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【工作模式改革】Kakao 7月起試行4天工作周　LINE允許員工到海外工作
今日
【工作模式改革】Kakao 7月起試行4天工作周　LINE允許員工到海外工作
【家電行業】原材料價格回落　瑞銀：中國白電市場受惠最大
今日
【家電行業】原材料價格回落　瑞銀：中國白電市場受惠最大
【通漲危機】英國最大連鎖超市Tesco　停售Heinz茄汁焗豆
2022/06/30
【通漲危機】英國最大連鎖超市Tesco　停售Heinz茄汁焗豆
【零售市道】五月份零售銷售微跌1.7%　網上銷售微升2%
2022/06/30
【零售市道】五月份零售銷售微跌1.7%　網上銷售微升2%

你可能感興趣

【工作模式改革】Kakao 7月起試行4天工作周　LINE允許員工到海外工作
今日 15:00
【工作模式改革】Kakao 7月起試行4天工作周　LINE允許員工到海外工作
【家電行業】原材料價格回落　瑞銀：中國白電市場受惠最大
今日 09:00
【家電行業】原材料價格回落　瑞銀：中國白電市場受惠最大
【通漲危機】英國最大連鎖超市Tesco　停售Heinz茄汁焗豆
15:05 2022/06/30
【通漲危機】英國最大連鎖超市Tesco　停售Heinz茄汁焗豆
疫情 基金 倫敦 工作坊 英鎊 紐約

下一篇文章

【物流空運】業界疫下促軟硬件升級　長遠鞏固港物流樞紐地位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港元定存長息突破3厘 存20萬388天賺息6378元
【港元定存】港元定存長息突破3厘 存20萬388天賺息6378元
【港元定存】港元1年定存最高2.85厘 全城最高息
【港元定存】港元1年定存最高2.85厘 全城最高息
【港元定存】1個月港元定存息最高5厘 存400萬元期內賺息逾1.6萬元
【港元定存】1個月港元定存息最高5厘 存400萬元期內賺息逾1.6萬元
【港元定存】港元短期定存6厘創新高 存500萬速賺5700元
【港元定存】港元短期定存6厘創新高 存500萬速賺5700元
【港元定存】港元短存5.8厘最後召集 7天速賺5500元利息
【港元定存】港元短存5.8厘最後召集 7天速賺5500元利息
【港元定存】港元定存　存千萬賺息逾31萬
【港元定存】港元定存　存千萬賺息逾31萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款